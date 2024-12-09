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AI魔改影視作品成流行 中國廣電總局要求清查管理

中央社／ 台北9日電

近期中國網路社群中出現大量利用AI工具「魔改」經典影視作品，創造出荒謬、有趣劇情的影片，獲得不少關注與流量。這類行為被指違背原著精神且涉嫌構成侵權行為，中國廣電總局要求各地主管部門須主動清查。

綜合證券時報、新京報，中國廣電總局網路視聽司7日發布關於AI魔改的「管理提示」，指出AI魔改的影片以假亂真，近期，魔改經典影視作品的現象層出不窮，如「甄嬛傳」成了槍戰片、「紅樓夢」變為武打戲等。

「魔改」是形容針對既有的作品進行大幅度修改的行為。

報導指，這些影片為博取流量，毫無邊界地褻瀆經典IP、衝擊傳統文化認知，違背原著精神且涉嫌構成侵權行為。中國廣電總局稱為營造清朗網路視聽空間，因此提出具體管理要求。

根據這份「管理提示」要求，各省相關局處要督促轄區內短影音平台排查、清理「AI魔改」影視劇的短影音，並於12月10日回報工作情況。此外，要嚴格落實生成式AI內容審核要求，舉一反三，對各自平台開發的大模型或AI特效功能等進行自查，對在平台上使用、傳播的各類相關技術產品嚴格准入和監看，對AI生成內容做出明顯提示。

報導提及，借助AI軟體改編影視作品，雖然可以帶來更加衝擊的感官刺激，但這種行為「不僅是過度娛樂的表現，同時也存在侵權的風險」。為了流量毫無邊界拓展內容，使用軟體進行「魔改」，只要使用原來影視作品中的人物形象、演員的肖像，就涉及侵犯演員的肖像權。「AI魔改」並不是創新體現，廣電總局發布的管理提示可謂是「恰當其時」。

影片 影視 網路

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