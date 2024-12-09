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大將凋零…「海南改革開放第一人」雷宇辭世 享耆壽90歲

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
曾帶領海南走向改革開放，卻因「倒賣汽車事件」遭罷官的廣西前副主席雷宇，本月7日辭世。圖／取自百度百科
曾帶領海南走向改革開放，卻因「倒賣汽車事件」遭罷官的廣西前副主席雷宇，本月7日辭世。圖／取自百度百科

廣西壯族自治區政府原副主席雷宇7日在廣州逝世，享耆壽90歲。雷宇對於年輕一代已是陌生的名字，但他在上世紀八十年代大名鼎鼎，被稱為「海南改革開放第一人」，因「倒賣汽車」事件丟官而名聞天下。他的逝世，也標誌著「改革大將」的凋零。

據香港星島日報報導，雷宇出生於1934年7月，廣西人，軍人出身，參加過抗美援朝戰爭，畢業於中國人民大學工業經濟系，長期在東北工作，是前遼寧省委第一書記任仲夷的愛將。1980年，任仲夷接替習仲勛主政廣東，雷宇隨其南下擔任廣東省委辦公廳副主任。

當時的海南島仍隸屬廣東，地處天涯海角，雖是中國第二大島（僅次於台灣），但貧困落後。中共中央決定對外開放海南島，將其打造成為「準特區」。1982年7月，雷宇出任廣東省海南行政區黨委書記兼行政區公署主任，即二把手。

雷宇全力以赴投身海南的開發建設，在資金緊缺的情況下，紮紮實實地上了一批公路、鐵路、港口、機場、微波通訊、電站、糖廠及創辦海南大學等建設項目，海南呈現出一派生機勃勃，受到中共中央表揚。

不過，1985年7月，雷宇因「倒賣汽車事件」被罷官。事緣海南利用大陸中央給予的優惠政策，進口7.9萬輛汽車，再賣到大陸內陸。雷宇原意是藉此「多賺點錢，盡快把海南島的基礎設施、投資環境改善一下」，卻被中紀委作為反面教材通報全國，遭撤銷黨內外一切職務。

雷宇後來貶任花縣縣委副書記，再擔任增城縣委書記、廣州副市長，1992年東山再起任廣西副主席。雖然壯志未酬，但他在海南民間獲尊稱為「雷公」。雷宇亦認為這是他人生中最痛快的三年，並且引用列寧的格言說，「世界上不犯錯誤的，只有兩種人，一種是沒有生下來的，一種是死了的」。

星島日報稱，在那個風起雲湧的年代，廣東湧現了雷宇、黎子流、梁廣大等改革悍將，他們雷厲風行，敢作敢為，迄今仍為人懷念。時代不同，現在的官員幾乎是「千人一面」。

中共 廣州 廣東

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