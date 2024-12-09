疑發文調侃奧運選手 中國體育官員被免職降級

據報導，中國國家體育總局官員袁昊然疑因在巴黎奧運會期間發表「不當言論」而遭調查後，近日已被免職降級。

星島日報今天在報導中表示，體育局官網自行車擊劍運動管理中心「副主任袁昊然」的名字近日悄然消失，網頁上也未能搜到他的相關訊息。

有網友透露，袁昊然已被免去職務，降級為副處級幹部。

報導表示，事件要追溯到今年巴黎奧運期間，當時一個名為「混合泳」的微博帳戶多次發表「不當言論」，不僅調侃奪得金牌的中國游泳選手潘展樂是「人類奇跡」，還發長文論證美國多名運動員臉色發紫的現象「十分正常」，並非是服用興奮劑類藥物所致。

其後，有網友找到「混合泳」帳號背後的人是袁昊然，輿論瞬間引爆，該帳戶也遭平台禁言。

今年8月，體育局負責人對外表示，已注意到相關情況，將立即展開調查處理，嚴肅查處違規違紀違法行為。