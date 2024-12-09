絲路文旅熱 冬季反向遊

莫高窟藉助AI「穿上毛衣」、敦煌推出法語和日語版文旅推介……，進入12月，古絲路貫穿全境的甘肅省迎來幾場降雪後氣溫降低，文旅熱點卻持續不斷。南方遊客已迫不及待「雲組團」拚冬季遊、春節遊，提前預熱中國大陸今年冬季「反向遊」。

中新社報導，上海00後的許汐計畫12月中旬冬遊甘肅。「從上海飛蘭州，落地先吃一碗牛肉麵，打卡熱門景點，之後一路向西去張掖、嘉峪關、敦煌，看看落雪的丹霞和沙漠。」她說，最近蘭山拍照打卡地熱度不減，還推出了寫真套餐，令她心馳神往。

位於蘭州市城關區的蘭山拍照打卡地是甘肅12月的火爆景點之一，吸引了絲路飛天表演者、川劇變臉表演者等各地眾多網紅博主和遊客前來拍照打卡。

為應對火爆流量，當地啟動應急預案增加臨時停車場，增設指示牌；蘭州公交集團增開公交專線，提供蘭山打卡包租車服務；蘭州文旅集團推出高性價比的蘭州旅拍一日遊，包含蘭山、蘭州水墨丹霞景區、金城關、黃河樓4個景點。

「目前我們已開啟旅遊產品預售活動，與2023年同期相比，實現了20%的顯著增長。其中，絲路研學遊產品尤為突出，備受市場青睞。」甘肅文旅國際旅行社有限公司業務經理蕭青說，該公司今年推出絲綢之路·漫遊河西走廊親子研學、河西走廊·消失的玉門關等冬季高端旅遊線路和產品，帶領遊客穿越河西走廊，賞戈壁壯麗風光。

為了花式攬客和寵客冬遊，甘肅省文化和旅遊廳提供訊息顯示，該省A級景區實行門票半價遊，多個景區一票互遊，331個星級酒店推出住宿5折至9折不等優惠；推出探尋絲路之旅、空靈秘境之旅、愜意田園之旅、奇幻冰雪之旅、養生健康之旅、悠悠黃河之旅、擷趣遺珍之旅等40條旅遊線路產品。