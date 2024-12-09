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齊白石北京特展 記錄北漂生活

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「齊白石在北京──紀念齊白石誕辰160周年特展」，近日在北京開幕。圖／本報北京傳真
「齊白石在北京──紀念齊白石誕辰160周年特展」，近日在北京開幕。圖／本報北京傳真

「齊白石在北京──紀念齊白石誕辰160周年特展」近日在北京大運河博物館開幕。200餘件繪畫、書法、篆刻等藝術珍品，再現齊白石在北京的藝術生涯和交遊歷程。

1919年，齊白石從湖南湘潭到北京定居。這座城市的文化底蘊和藝術氛圍，為齊白石提供了無盡的創作靈感。展覽按照3個單元，通過時間與空間的轉換敘事，重現20世紀京華人文的繁榮景象。齊白石與陳師曾、梅蘭芳、徐悲鴻、老舍等文化名人的交往，成為展覽亮點。

一幅幅畫作帶著故事為觀眾打開品讀北京歷史人文的視窗。「墨梅」是齊白石為一同寓居法源寺的好友楊潛庵所作。淡墨勾勒，梅花朵朵，花苞與花朵交疊相映。梅花的新枝與老幹交錯相生，樹幹的遒勁厚重與花枝的輕健俏麗形成對比。專家解讀，齊白石的「墨梅」「以蒼勁為之」。中國近代繪畫名家陳師曾在這幅畫作上題跋「酒後嘗為盡情語，何須趨步尹和翁」，勉勵齊白石不必追隨前人腳步，而要變革創新。同一時間，北京四大書法家之一的羅複堪也題詩讚許他「身處寒寺，與寒梅為伴，笑看人間」的姿態。在友人的鼓勵下，齊白石決心開始「衰年變法」，不再拘泥於臨摹前人的作品。

一組「己未日記」手稿，呈現了齊白石剛到北京時的心路歷程，記錄了他眼中的北京。日記的第一頁至第六頁主要描繪了北京城風景舊貌，包括飛鳥落霞的晚景、社稷壇黃昏時的柏樹等。在北京定居期間，齊白石閉門十載，開創了大寫意花鳥畫「紅花墨葉」的新風格。展覽中，「葡萄公雞」、「豆角蟋蟀」、「桃花源」等畫作，彰顯齊白石「脫盡縱橫習氣」的風格。

北京 梅花 畫作

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