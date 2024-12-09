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四川德陽茶博會 香迎天下客

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸名茶匯聚德陽。圖／本報四川德陽傳真
大陸名茶匯聚德陽。圖／本報四川德陽傳真

近日，作為第三屆中國（四川）國際熊貓消費節重要活動之一，2024首屆德陽國際茶業博覽會暨紫砂陶瓷茶具展（簡稱茶博會），在四川德陽文德國際會展中心啟幕。

本屆茶博會以「茶韻重裝之都．品味古蜀之源」為主題，展覽面積10000平方米，設國際精品展區、大陸名茶展區、品質川茶展區、紫砂陶瓷茶具展區、茶事活動專區，彙集近300家企業，集中展示六大茶類及茶具、茶食品、茶生活空間等上萬種優選涉茶產品。雲南普洱、武夷岩茶、鐵觀音、竹葉青……，一大批大陸名茶齊聚德陽，楊村茶、紅白茶、趙坡茶等本地茶葉也紛紛亮相。精美茶器、工藝品給觀眾們帶來了一場氛圍濃厚的沉浸式體驗，國際展區也是精彩紛呈。

據了解，茶博會期間舉行了北川苔子茶、雨露茶、綿竹趙坡茶、福鼎白茶、新會陳皮、武夷岩茶、雲南普洱茶、老撾生茶專場品鑒會，以及什邡楊村茶生態茶產業農旅融合發展推介會；舉行非遺茶文化展演，展示精彩長嘴壺技藝；舉辦宋代點茶體驗活動，讓觀眾感受一盞泡沫裡的美學時光；組織為期4天的「德陽十二時辰」茶事體驗活動，為觀眾帶來非洲鼓、古箏名曲演奏、新中式服飾走秀、插花體驗、專場品茗、申時茶會等體驗。

主辦方表示，此次展會落地德陽，將進一步推動德陽茶產業發展，打響川茶品牌。

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