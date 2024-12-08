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愛妻臨盆電動車卻正在升級 恐苦等51分鐘他改叫車送醫…理想汽車回應了

中央社／ 台北8日電
中國山東省一名男子陪快生產的妻子去醫院，結果遇到自己家的電動車系統要更新50多分鐘，最後只能帶著太太改叫計程車。該品牌汽車客服表示，OTA一旦升級確實無法中止。情境示意圖。圖／Ingimage
中國山東省一名男子陪快生產的妻子去醫院，結果遇到自己家的電動車系統要更新50多分鐘，最後只能帶著太太改叫計程車。該品牌汽車客服表示，OTA一旦升級確實無法中止。情境示意圖。圖／Ingimage

中國山東省一名男子陪快生產的妻子去醫院，結果遇到自己家的電動車系統要更新50多分鐘，最後只能帶著太太改叫計程車。該品牌汽車客服表示，OTA一旦升級確實無法中止。

綜合上觀新聞、星島日報等媒體報導，一名山東網友5日發影片說，正要載懷孕的妻子趕去醫院生產時，自己的電能車卻正在升級OTA（Over the Air，線上更新），需要等51分鐘才完成可用車，逼得太太只能忍痛，夫婦二人走到馬路上攔車到醫院，及時生下女兒。

隔天這名網友說明，是因為自己太著急誤觸了螢幕上的彈框，導致車輛系統突然更新。從他貼出的評論可見，該輛汽車為理想汽車

不少網友紛紛批評，系統升級中不能中斷不合理；也有網友調侃，系統升級無法中止是「你先升，我再生」。

理想汽車客服解釋，理想汽車L系列車型配備了OTA升級時間設置功能，可選擇「預約升級時間」選項，系統會在設定的時間點進行車輛升級。OTA一旦升級確實無法中止，這是為了車輛安全考量。

客服 理想汽車 電動車

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