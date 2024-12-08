陸長白山出現「七彩祥雲」！形似龍頭從空中飄過 網震撼：美得不像真實存在
陸媒《澎湃新聞》報導，12月5日，有網友在吉林長白山景區拍到一道「七彩祥雲」從空中飄過，並表示與龍頭十分相似。
據拍攝者高先生表示，12月5日在長白山北景區拍到了像龍頭一樣的七彩祥雲，他表示：「龍鳳吉祥，見者幸運，都來接下這個福氣。」
據介紹，在今年11月2日，長白山景區也曾出現過七彩雲。不少網友表示景色美不勝收：「這才是真正的太陽光」、「這條神龍不僅長得美，還很有靈性，下次見到它一定要讓它教我幾招騰雲駕霧的技術」、「美得不像真實存在」。
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文章授權轉載自《香港01》
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