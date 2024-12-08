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高三女生遭灌醉強暴致死！死者母親心痛「盼死刑」：被告毫無悔意

香港01／ 撰文：許祺安
甘肅一高三女生疑被多名男子灌醉後，遭到其中兩名男子強暴致死一案迎來新進展。 示意／聯合報資料照片
甘肅一高三女生疑被多名男子灌醉後，遭到其中兩名男子強暴致死一案迎來新進展。 示意／聯合報資料照片

此前備受關注的甘肅一高三女生疑被多名男子灌醉後，遭到其中兩名男子強姦致死一案迎來新進展。

該案於6日在隴南市中級人民法院開庭審理。庭審結束後，被害女生母親王女士透露，該案將擇期宣判，她更痛批被告兩名男子「毫無悔過之意」，她喊道「我好好的孩子就這樣沒了，我強烈要求判處他們死刑。」

王女士稱，今年2月29日，正在讀高三的女兒，在晚自習期間被女同學帶出去和社會上的男子喝酒，被多名男子灌醉後，被其中的兩名20歲左右的男子強姦致死。

王女士表示，她在庭上看到了兩名被告人，「看到他們被押出來的時候，我心裡很不好受，一度難以控制自己的情緒。」王女士說，兩名被告人看起來毫無悔過之意，也沒在庭上表達懺悔之意。「在庭上，檢方認為，兩名被告人符合強姦罪致使被害人重傷、死亡或者造成其他嚴重後果的情形，且相關證據特別充足。」

王女士此次也提出了刑事附帶民事的訴訟請求，「根據起訴書顯示，要求賠償金額大約是100多萬（人民幣，下同）。」

根據王女士提供的警方屍檢報告顯示，王女士女兒是急性酒精中毒後頸部遭受扼壓導致機械性窒息死亡，急性酒精中毒為死亡的輔助因素。

據內地刑法第236條規定，以暴力、脅迫或者其他手段強姦婦女的，處3-10年有期徒刑。有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑，二人以上輪姦的；致使被害人重傷、死亡或者造成其他嚴重後果的。本案在中院開庭，依法最高可處死刑。

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文章授權轉載自《香港01》

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