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老公送女網紅禮物...孕妻阻止竟遭夫踹肚到瘀青！警方僅批評、惹網炸鍋

香港01／ 撰文：孫聖然
大陸有名孕婦被丈夫家暴，肚子出現大片瘀青。示意圖／報系資料照片
大陸有名孕婦被丈夫家暴，肚子出現大片瘀青。示意圖／報系資料照片

湖南長沙一名孕婦，因阻止丈夫為女網紅送禮物，竟遭遇家暴，孕肚被腳踢至瘀青。目前，當地警方已介入調查，對涉事狠夫進行批評教育。

據《極目新聞》報道，周二（12月3日），長沙寧鄉一名女子自稱在懷孕32周時，因阻止丈夫在觀看直播時為女網紅送禮物，而遭受家暴。

網傳畫面顯示，女子孕肚已十分之大，而孕肚左下方有一大片瘀青。事發後，女子已前往醫院檢查，所幸胎兒暫無大礙。

及至周五（12月6日），當地警方表示，已介入處置，並對涉事丈夫進行批評教育。 不過，相關處理方式就引發網民不滿，認為只是「批評教育」太輕，更有網民建議起草離婚協議。

網民評論：「去父留子，獨自美麗啊」、「還沒生呢，生了就更能打了」、「估計批評教育完了回家繼續打」、「只是批評教育，回去不一定怎麽辦呢」、「不離就不要發出來，自己的選擇自己承擔後果，以前是不知道，現在知道了還不選擇離開，那只能尊重祝福」。

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文章授權轉載自《香港01》

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