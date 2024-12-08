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不孕女想當媽...打排卵針竟懷「9胞胎」！風險太大引產、夫妻將追責醫院

香港01／ 撰文：許祺安
有一名女子懷了9胞胎。示意圖／Ingimage
有一名女子懷了9胞胎。示意圖／Ingimage

江西南昌一名25歲侯姓女子因不孕打排卵針促懷孕，意外懷上九胞胎，決定接受減胎手術。當事人在社交平台宣布，經過第二次手術後，最終留下兩胎。檢查報告顯示，留下的2個孕囊均見原始心管搏動。

侯女的丈夫也諮詢律師，他認為妻子打了排卵針，懷上9胞胎，「開始打了3針，後面又補了2針，再打了破卵針」，但醫生沒告知有多胞胎的風險，光是減胎就花了4萬多元（人民幣，下同），住院費用2.8萬元，夫妻兩人考慮對醫院追責。對此律師回應，若想要追究法律責任，應該找衛健局，對醫院的診療行為進行投訴調查。

據此前報道，侯女因結婚近一年未懷孕，遂到醫院檢查，結果查出子宮內有多個囊腫，且有子宮內膜息肉，不容易懷孕。今年10月，在醫生建議下，侯女接受促排卵藥物注射，更在當月底成功懷孕，且檢查結果顯示一懷就懷上了三胞胎。到11月5日，侯女再到醫院進行彩超覆查，顯示子宮內有8個孕囊。期間，她反覆出現孕吐症狀，沒有胃口。12日，醫院覆查結果更加驚人，顯示她的宮腔內有多達9個孕囊緊靠，均見原始心管搏動。

事件引起網友關注，11月14日，侯女的丈夫在社交平台稱，其妻身體不是很好，個子比較嬌小，考慮到孩子的撫養及成長等各方面因素，他們決定減胎，「由於九胎過多，風險也很大，醫生說對他們也是一種挑戰，可能會進行多次手術」。18日，侯女士接受了首次減胎手術，成功減去4個胚胎；22日，第二次減胎手術令她再次成功減去3個胚胎。

浙江大學醫學院附屬婦產科醫院生殖內分泌科資深生殖醫學專家吳薇醫師則指出，一旦胚胎數量過多，孕婦可能會出現流產、早產、胎膜早破、妊娠期高血壓、糖尿病等併發症，嚴重威脅健康。因此一般而言，最多建議保留2個胚胎數量。吳薇又提醒，促排卵方案往往直接關係到患者獲卵數量及胚胎數量，用藥需要規範，不建議盲目使用。

延伸閱讀：

江西九胞胎媽媽體虛靠輸營養液保胎 決定減胎僅保留2個胚胎

江西25歲女促排卵後懷九胞胎，網民憂太誇張，身體受得了嗎？

文章授權轉載自《香港01》

婦產科 子宮 懷孕

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