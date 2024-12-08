大陸擴內需發力點 家電以舊換新銷售額近9000億
今年以來，大陸以推動消費品「以舊換新」作為擴大內需的發力點，截至12月6日，大陸全國家電以舊換新銷售額已突破人民幣2,000億元（約合台幣8,915億元）。大陸商務部相關負責人表示，下一步，將指導地方搶下歲末年尾消費旺季，充分釋放家電以舊換新政策效應，不斷激發家電市場活力，確保家電以舊換新工作平穩有序推進。
新華社報導，根據大陸商務部全國家電以舊換新數據平台顯示，截至12月6日，2,963.8萬名消費者購買八大類家電產品4,585萬台，帶動銷售人民幣2,019.7億元，其中一級能源效率產品銷售額占比超過90%。
報導指出，大陸全國家電以舊換新銷售額突破1,000億元用時79天，從1,000億元到2,000億元僅用40天，顯示消費潛力加速釋放。
大陸商務部等四部門辦公廳8月印發「關於進一步做好家電以舊換新工作的通知」，明確各地政府補貼冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等「8+N」類家電品種，每件最高補貼人民幣2,000元。
為進一步實現「以舊換新」政策效應，報導指出，各地方政府一視同仁支持不同規模、不同所有權、不同註冊地企業參與政策。例如，重慶11次增補政策參與企業，銷售門市由1,318家增至9,053家；四川動態調整企業名單，目前銷售企業6,482家，回收企業2,121家。地方政府也簡化資金審核環節，優化補貼申領方式，減輕政策參與企業墊資壓力。
各地還改造提升廢舊家電回收網絡，便利消費者交售舊機，例如，吉林組織61家回收企業，300多台回收車輛，完成收舊購新近40萬台；北京設置逾1萬個廢舊家電傢具等大件垃圾投放點，基本做到居住小區全覆蓋；湖北搭建公共服務平台，為消費者提供以舊換新一站式服務。
各地密切追蹤家電以舊換新領域存在的風險隱患，加強全流程監管，做好風險防控，有力保障資金安全。目前，大陸全國10多個省份發布加強監管相關通知。四川市、縣兩級開展聯合執法監督；河南新鄉成立10個督導組，開展大回訪活動；貴州省平台建立交易預警處置機制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言