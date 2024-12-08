快訊

9個月股票資產增600萬…小師傅：高股息無法贏市值型就放大資產

高雄改選未開戰就熄火 陳其邁勢力為何攻不進基層農會

不是所有學位都能拚高薪 揭密英美碩士價值真相

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸擴內需發力點 家電以舊換新銷售額近9000億

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
截至12月6日，大陸全國家電以舊換新銷售額已突破人民幣2,000億元。（中新社）
截至12月6日，大陸全國家電以舊換新銷售額已突破人民幣2,000億元。（中新社）

今年以來，大陸以推動消費品「以舊換新」作為擴大內需的發力點，截至12月6日，大陸全國家電以舊換新銷售額已突破人民幣2,000億元（約合台幣8,915億元）。大陸商務部相關負責人表示，下一步，將指導地方搶下歲末年尾消費旺季，充分釋放家電以舊換新政策效應，不斷激發家電市場活力，確保家電以舊換新工作平穩有序推進。

新華社報導，根據大陸商務部全國家電以舊換新數據平台顯示，截至12月6日，2,963.8萬名消費者購買八大類家電產品4,585萬台，帶動銷售人民幣2,019.7億元，其中一級能源效率產品銷售額占比超過90%。

報導指出，大陸全國家電以舊換新銷售額突破1,000億元用時79天，從1,000億元到2,000億元僅用40天，顯示消費潛力加速釋放。

大陸商務部等四部門辦公廳8月印發「關於進一步做好家電以舊換新工作的通知」，明確各地政府補貼冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等「8+N」類家電品種，每件最高補貼人民幣2,000元。

為進一步實現「以舊換新」政策效應，報導指出，各地方政府一視同仁支持不同規模、不同所有權、不同註冊地企業參與政策。例如，重慶11次增補政策參與企業，銷售門市由1,318家增至9,053家；四川動態調整企業名單，目前銷售企業6,482家，回收企業2,121家。地方政府也簡化資金審核環節，優化補貼申領方式，減輕政策參與企業墊資壓力。

各地還改造提升廢舊家電回收網絡，便利消費者交售舊機，例如，吉林組織61家回收企業，300多台回收車輛，完成收舊購新近40萬台；北京設置逾1萬個廢舊家電傢具等大件垃圾投放點，基本做到居住小區全覆蓋；湖北搭建公共服務平台，為消費者提供以舊換新一站式服務。

各地密切追蹤家電以舊換新領域存在的風險隱患，加強全流程監管，做好風險防控，有力保障資金安全。目前，大陸全國10多個省份發布加強監管相關通知。四川市、縣兩級開展聯合執法監督；河南新鄉成立10個督導組，開展大回訪活動；貴州省平台建立交易預警處置機制。

人民幣 大陸商務部 消費者

延伸閱讀

陸駐美大使謝鋒喊話美青少年：建立客觀理性「中國觀」

陸利誘台網紅配合統戰？ 蘇巧慧：警惕中國大陸檯面下作為

9月政策開放後 天津擬設一外商獨資醫院投資44.6億元

傳陸台研會長汪毅夫來台遇阻 陸委會回應「無收到申請」

相關新聞

老公送女網紅禮物...孕妻阻止竟遭夫踹肚到瘀青！警方僅批評、惹網炸鍋

湖南長沙一名孕婦，因阻止丈夫為女網紅送禮物，竟遭遇家暴，孕肚被腳踢至瘀青。目前，當地警方已介入調查，對涉事狠夫進行批評教育。

不孕女想當媽...打排卵針竟懷「9胞胎」！風險太大引產、夫妻將追責醫院

江西南昌一名25歲侯姓女子因不孕打排卵針促懷孕，意外懷上九胞胎，決定接受減胎手術。當事人在社交平台宣布，經過第二次手術後，最終留下兩胎。檢查報告顯示，留下的2個孕囊均見原始心管搏動。

山東一冷鏈倉庫傳火警 9人不幸罹難

山東省榮成市藍潤集團興建中的齊東海通冷鏈倉庫7日13時許，因保溫材料起火發生火災，傳出9人因此失聯。據中新網報導，榮成市...

大陸擴內需發力點 家電以舊換新銷售額近9000億

今年以來，大陸以推動消費品「以舊換新」作為擴大內需的發力點，截至12月6日，大陸全國家電以舊換新銷售額已突破人民幣2,0...

奧客！伍佰《成功之路》陸首演 觀眾不滿非個唱盧退票

搖滾天王伍佰自編自導自演搖滾歌劇《成功之路》過去兩年在台北演出佳評如潮，12月起展開在大陸的巡迴演出，不過，6日在上海首...

9月政策開放後 天津擬設一外商獨資醫院投資44.6億元

大陸今年9月初宣布開放九個城市試點設立外商獨資醫院後，根據天津市衛生健康委員會12月4日在官網發布《關於擬設置天津鵬瑞利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。