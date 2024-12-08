9月政策開放後 天津擬設一外商獨資醫院投資44.6億元

大陸今年9月初宣布開放九個城市試點設立外商獨資醫院後，根據天津市衛生健康委員會12月4日在官網發布《關於擬設置天津鵬瑞利醫院的公示》顯示，天津擬設立一家外商獨資醫院營利性三級綜合醫院，投資總額為人民幣10億元（約44.6億元台幣），設有500個床位。

澎湃新聞報導，公開資料顯示，天津鵬瑞利醫院執業地址在天津市西青區內，診療科目包括內科、外科、婦產科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、傳染科和腫瘤科等。

實際上，該醫院為天津鵬瑞利國際健康商旅城計畫項目之一，該項目位於天津南站前廣場，總投資約人民幣50億元（約223億元台幣），計畫打造集養老、醫療、酒店和商業於一體的大型高鐵TOD（大眾運輸導向型發展）綜合體。

今年9月，大陸商務部、國家衛健委、國家藥監局共同發布了《關於在醫療領域開展擴大開放試點工作的通知》表示，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院。衛健委等四部門11月29日印發《獨資醫院領域擴大開放試點工作方案》，對設立外商獨資醫院提出具體明確要求。

大陸國家衛健委醫政司在政策文件中說，選擇上述九個省市開展試點工作，不僅因為這些省市外資企業和外籍人員較多，外籍人員醫療服務需求相應較多，還因這九個省市占大陸實際使用外資總額的45%以上，有利吸引外商獨資醫院落地。

事實上，在9月上述通知發布後，大陸很快迎來了首家新設的外商獨資醫院。11月8日，新加坡鵬瑞利集團與廣州市白雲區政府簽訂合作協議，鵬瑞利集團將投資50億元，在廣州打造一個佔地1.18平方公里的粵港澳大灣區白雲國際大健康醫養城，成為輻射東南亞的全生命周期國際醫療服務高地。