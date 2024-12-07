香港周末一連串活動狂吸遊客 全力推動「熊貓經濟」

香港尖沙咀東的星光大道，7日下午被擠得水泄不通，吸引遊客的除了移到尖東香港藝術館門前的「大紅球」，還有一字排開的2千5百隻仿真熊貓雕塑。加上分佈全港的不同活動，香港的「熊貓經濟」在這天全力催谷（推動）。

在尖東星光大道上列陣的大熊貓雕塑，是由一個團體承辦的《PANDA GO！香港遊》活動。活動主辦方說特別與具好萊塢水準的特殊攝影公司合作，以精湛工藝，製作出高仿真度的大熊貓模型，細緻還原大熊貓的每個細節，連大熊貓特有的偽拇指和圓潤的耳朵都生動呈現，令其似假還真。

一連兩天在尖東展出後，這批2千5百隻熊貓雕塑還將巡遊香港多個地標，另舉行三場公眾展覽，加上地區型和不同團體舉辦的小型活動，令香港變得處處都有熊貓主題體驗。也在這一天，真的大熊貓在香港海洋公園「大熊貓亮相儀式」。

要亮相的儀式主角是大陸新送給香港的兩隻的大熊貓，經過此前的命名比賽後，香港海洋公園宣布仍沿用兩隻大熊貓在大陸的原名，仍然叫做「安安」和「可可」，因為「安」有平安的意思，希望香港未來穩定平安；「可」有凡事皆可能的意思，希望香港未來有無限的可能性。

專門到港參加儀式的中國國家林業及草原局副局長李雲卿說，中國在野外的大熊貓已從上世紀八十年代的約1千1百隻，增長至約1千9百隻，全球大熊貓圈養數量達到750多隻。而北京中央再次向香港增送一對大熊貓，開啟了兩地大熊貓保護合作的新篇章。

香港大熊貓辦起連串以大熊貓為主角的活動，連尖東聖誕燈飾，都有專門的熊猫燈籠，而香港的旅行社說，有酒店計劃在聖誕節推出熊貓主題客房，價錢便宜，有熊貓造型床單、擺設等，相信可以拉動酒店訂房，令潭店訂房率增上一成。香港的「熊貓經濟」，開始有模有樣。