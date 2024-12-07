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台灣髮型師入境香港被捕 涉走私10公斤K他命

中央社／ 台北7日電
據港媒報導，40歲持台灣護照的男髮型師4日自法國巴黎入境香港機場被捕，他的行李內被查獲10公斤氯胺酮（K他命），被控一項危險藥物的販運罪。圖／AI生成
據港媒報導，40歲持台灣護照的男髮型師4日自法國巴黎入境香港機場被捕，他的行李內被查獲10公斤氯胺酮（K他命），被控一項危險藥物的販運罪。圖／AI生成

據港媒報導，40歲持台灣護照的男髮型師4日自法國巴黎入境香港機場被捕，他的行李內被查獲10公斤氯胺酮（K他命），被控一項危險藥物的販運罪。今天出庭聆訊後，法官裁定他還押至明年3月3日再審。

星島網報導，40歲持台灣護照的男髮型師5日涉嫌從法國巴黎偷運市值約港幣480萬元（約新台幣2002萬元）的疑似氯胺酮到香港，海關人員在其托運行李內檢獲該批偽裝成蛋白粉的疑似毒品

他被控一項危險藥物的販運罪，案件7日早上在西九龍裁判法院提堂，被告暫時不須答辯。裁判官余俊翔應控方申請，將案押後至明年3月3日再訊，以待化驗毒品。辯方沒保釋申請。余俊翔下令被告還押，交由懲教署看管。

據報導，被告男子持台灣護照，報稱髮型師。被控於2024年12月5日，在香港國際機場一號客運大樓海關入境大堂B行李檢查櫃台S6非法販運危險藥物，即10公斤氯胺酮。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 香港

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