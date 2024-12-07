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大陸蓄意開車衝撞事件頻發 民眾不安…路障護欄訂單暴增

中央社／ 台北7日電
廣東省珠海市體育中心11日晚間發生汽車刻意衝撞事故，導致35死43傷，事後部分大陸民眾前往現場獻花致哀。圖／法新社
廣東省珠海市體育中心11日晚間發生汽車刻意衝撞事故，導致35死43傷，事後部分大陸民眾前往現場獻花致哀。圖／法新社

中國近期接連發生蓄意開車衝撞事件後，據港媒報導，多家供應商表示，學校、購物區和其他公共場所的路障、護欄訂單在11月暴增，其中又以球型石墩最受歡迎，銷量增加數倍；一些工廠必須增聘一倍的勞工趕訂單。

廣東省珠海市11月11日發生蓄意開車衝撞事件造成35人死亡、43人受傷後，廣東各地的學校、廣場、公園等公共場所新增大量的石墩、路障與護欄。

「佛山教育幫」微信公眾號3日發布多張照片表示，近日不少家長反映，廣東佛山一夜之間學校門口增加了一排厚實的石墩，與此同時，還有員警駐守在校門。網友多指主因是為了防範類似珠海衝撞的惡性事件發生，但不少人擔心，萬一校園失火，消防車要怎麼駛入。

香港英文南華早報今天報導，中國發生一系列震驚全國的致命攻擊事件後，多家路障、護欄供應商表示，與前幾個月相比，11月的產品詢問和採購量大幅增加，一些公司將員工數量增加了一倍，以應對明年1月底春節前需要填補的緊急訂單。

報導引述福建省晉江市一家石材加工廠的陳姓老闆表示，福建和廣東的許多學校已在11月向他訂購了花崗石交通護欄。他說，希望這些將行人和交通分開的屏障有助於降低車輛衝撞學生和家長的風險。

自珠海衝撞事件以來，這家石材加工廠最受歡迎的商品，就是帶有底座的球形石墩，銷量增長了數倍。該產品是最便宜且易於安裝的產品之一，允許行人通行，同時阻止車輛通行。

陳姓老闆表示，直徑40公分的花崗石球重量超過100公斤，但想要更堅固屏障的客戶可以購買重量超過350公斤的更大石球。

他說，工廠業務通常會在11月放緩，如果這個月能賣出100件就很開心，但因為許多客戶訂購更多的交通障礙，「11月賣出了近千件」。

因為生意火紅，陳姓老闆說，他不得不召回一些退休工人，幫助在數十所學校和購物區生產、運送和安裝護欄。

查詢中國電商平台，這類防撞的球型石墩價格並不貴，多在人民幣200元（約新台幣900元）以下，還有廠商以「擋車神器」作為廣告訴求。

根據中國搜尋引擎百度統計，珠海攻擊事件發生後，「防撞護欄」、「交通路障」等關鍵字的搜尋量增加了兩倍。

江蘇省的一家不銹鋼交通護欄製造商表示，11月向客戶的出貨量增加了一倍以上。「我們安裝不銹鋼製護柱的請求激增，但這需要時間。很多客戶選擇行動護欄來應對眼前的安全需求。」

珠海的一名退休人員說，自衝撞事件發生以來，他注意到該市的學校、公園和體育場安裝了更多的車輛護欄。「我早上經常去的一些公園…在主要十字路口設置了更多路障。」

報導提到，中國多地警察部門相繼組織學校校園安全演習。在甘肅省白銀市，警方3日舉行演習，模擬一輛汽車衝進學校，持刀攻擊者假裝殺人。

其中一次演習模擬了學生放學時一輛汽車快速駛向學校的情況。老師們被指示引導學生返回學校，同時安全人員部署路障阻止車輛。攻擊者棄車後持刀衝進學校，但很快就被學校保全制服並制止，直到警察趕到。

白銀市公安局稱，這次培訓旨在提高全市公安機關基層民輔警在防車輛衝撞阻攔過程中的戰術運用能力，提升在車輛衝撞攔阻過程中的安全防護意識，培養在實戰過程中的應變能力，確保在實戰中能夠迅速、安全、高效地控制嫌疑車輛，有效打擊違法犯罪活動。

廣東 校園安全

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