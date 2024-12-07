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曾因挺港遭抵制…NBA時隔五年重返大陸 明年澳門將進行兩場季前賽

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
睽違大陸市場多年後，美國職業籃球聯賽NBA已與大陸當局達成協議，將於2025年10月展開的下個賽季重返大陸。圖為2019年NBA湖人隊與籃網隊在大陸舉行的季前賽。圖／美聯社
睽違大陸市場多年後，美國職業籃球聯賽NBA已與大陸當局達成協議，將於2025年10月展開的下個賽季重返大陸。圖為2019年NBA湖人隊與籃網隊在大陸舉行的季前賽。圖／美聯社

NBA球隊將自2019年以來首次重返大陸市場。根據NBA發布的公告，布魯克林籃網隊和菲尼克斯太陽隊將於明年10月在澳門進行兩場季前賽。籃網隊的老闆是阿里巴巴董事會主席、億萬富豪蔡崇信。

彭博、美聯社報導，大陸是NBA的一大關鍵市場，NBA在2004年到2019年間定期在當地進行比賽。

知情人士表示，布魯克林籃網隊和費尼克斯太陽隊，將於2025年10月10日在澳門進行一場比賽，並在兩天后再進行另一場比賽，並計畫於2026年在大陸再舉行兩場季前賽。

兩支球隊將在澳門威尼斯人綜藝館進行比賽。該場館屬於拉斯維加斯金沙集團，該集團也是澳門的一家賭場營運商。去年年底，金沙集團總裁兼首席營運官杜蒙特（Patrick Dumont）的家族收購達拉斯獨行俠，成為管理該隊的總監。

但2019年休斯頓火箭隊時任總經理莫雷在社交媒體發文，支持香港抗議活動，引發大陸球迷和企業贊助商的強烈抵制。

儘管該條推文很快被刪除，但後續影響持續了數年。北京顯然對蕭華支持莫雷就該議題發表意見的言論自由權利感到不滿。

這條推文的發佈時機特別尷尬，由於那時籃網隊和洛杉磯湖人隊正在大陸打兩場比賽。那兩場比賽進行時，現場觀看的球迷非常安靜，許多人將他們所穿球衣上的NBA標誌遮住，也沒有舉行常規的賽前和賽後新聞發佈會。

大陸央視暫停NBA賽事轉播長達一年左右。當時以15億美元獲得NBA賽事獨家轉播權的騰訊控股也一度暫停轉播服務。

NBA總裁蕭華當時表示，該聯盟將因此而損失數億美元。蕭華一直堅定支持NBA球員和教練在遵守聯盟規則前提下的言論自由。

NBA 澳門 言論自由

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