海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽 台灣19支隊伍參賽

第二屆海峽兩岸交流融合月暨第五屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽開幕式5日在深圳舉行。第五屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽規模進一步擴大，兩岸共43支隊伍共1060名選手參賽，其中台灣有19支隊伍487名選手參加。

本次活動由大陸國務院台辦海峽兩岸交流中心與台灣兩岸和平發展基金會共同主辦，以「青春力量 幸福家園」為主題，兩岸各界人士和青少年3000多人參加，時間從2024年11月下旬持續到12月下旬，囊括文化、教育、科技、體育、基層、青年、民間信仰等領域43項系列交流活動。

新華社報導，海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽已在深圳連續舉辦多屆，第五屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽規模進一步擴大，除保留U12、U15、U18與大學組外，還新增女子棒球、軟式棒球2個組別，兩岸共43支隊伍共1060名選手參賽，其中台灣有19支隊伍487名選手參加。

海峽兩岸關係協會常務副會長龍明彪表示，海峽兩岸交流融合月是新時代搭建的兩岸交流融合新平台，希望兩岸青年利用此次活動互學互鑒、相依相伴、同心同行，充分展現青春風采，實現人生夢想。

台灣兩岸和平發展基金會董事兼執行長連勝武表示，兩岸同胞是一家人，要多走動、常來往。希望通過本次活動，兩岸同胞尤其是兩岸青年能夠加強交流互動、增進相互瞭解、深化彼此友誼，在交流交往交融中越走越近、越走越親。

海峽兩岸棒球聯賽是由海峽兩岸棒球交流合作委員會主辦的賽事。從2009年開始醖釀，2015年舉辦海峽兩岸大學生棒球友誼賽，2016年舉辦海峽兩岸大學生棒球賽，2017年海峽兩岸棒球交流合作委員會成立，推動第一屆CSSBL海峽兩岸學生棒球聯賽。

2023年第四屆海峽兩岸學生棒球聯賽，桃園萬能科技大學獲得大學組冠軍，台東台東體中獲得U18組冠軍，新北二重中學獲得U15組冠軍，新北大豐小學獲得U12組冠軍。