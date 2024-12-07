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薄瓜瓜社群轉高調 發文曬家書

中央社／ 台北7日電

前中共重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜來台成婚後，社群平台X一個以薄瓜瓜為名的帳號陸續發文，繼日前高調為父母喊冤，今早曬出其母谷開來寫的家書。現今尚未能證實帳號為薄瓜瓜本人所有，亦有聲浪質疑其真實性，但若屬實則代表薄瓜瓜已一改昔日沉默低調的行事作風。

在X平台上獲得「藍勾勾」認證的薄瓜瓜帳號，今天稍早發出4張圖片，貼文內容寫道：「如之前提到，摘錄幾段我媽媽給我寫的家書，2006年版」。

「家書」是以毛筆字寫，內容包含「上了無數次小提琴你學會了什麼？改學鋼琴你又學會了什麼？你學會了淺嘗輒止、屢嘗屢敗，而不知恥而奮憤。羞恥感！」、「學會刻苦」、「有自信心不等於自鳴得意」、「從善如流、聞過則喜」。

這則貼文一出不到一小時已吸引超過3萬人次的查看。另外，日前同樣以這一帳號為名發出的為身陷囹圄的薄熙來夫婦抱屈的千字長文還刊出了英文版本。

薄瓜瓜11月中旬來台成婚的消息曝光後，因「紅三代」背景與父母在中共政治官場上的落敗，立刻引起媒體競相報導，不過大都未能捕捉到他的身影。直到11月23日他與宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜在新竹舉行婚禮後，才陸續有零星的婚禮圖片與影片流出。

薄瓜瓜在婚禮的致詞上說，其父母為大局犧牲。以薄瓜瓜帳號為名的發文則為父母抱屈，稱薄習兩家沒有過節，從沉默低調轉為高調談論政治，令外界質疑這一帳號的真實性。

有網友留言給他稱「建議接受一次採訪，掃除外界一切質疑」。

薄熙來 薄瓜瓜

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