中吉烏鐵路動了！ 中鐵吉爾吉斯分公司發布吉爾吉斯段招標公告工期6年

據《觀察者網》11月28日，中國鐵路國際有限公司吉爾吉斯分公司在「國鐵採購平台」 發布了《中吉烏鐵路（吉爾吉斯共和國境內段）工程施工圖審核及相關服務招標公告》。依工程概況，吉國境內段路線全長304.94km，計畫投資338.8億元，興建總工期6年。

香港《南華早報》12月6日刊文稱，「中國終於推進了中吉烏鐵路修建計畫。」上述招標公告的發布，意味著中國為中吉烏鐵路修建「開了綠燈」。

文章稱，這條連接中國、吉爾吉斯和烏茲別克的鐵路全長523公里，最終可能延伸至中東、南亞和歐洲，被視為一條「穿越中亞，可以改變遊戲規則的」新道路。多名分析人士稱，該計畫將在深化中國與中亞及其他地區的關係方面發揮重要作用。

報導稱，蘭州大學政治與國際關係學院院長、「一帶一路」研究中心執行長朱永彪教授表示，中吉烏鐵路是連接中國與中亞、中東和歐洲各國的更廣泛鐵路網絡的一部分。他說：「這條鐵路有很大的延伸潛力，可以作為東西、南北連接的骨架網絡。例如，烏茲別克斯坦的路線可以經阿富汗延伸到巴基斯坦。」上海國際戰略問題研究會副秘書長趙隆也認為，未來有可能在中吉烏鐵路基礎上，繼續建造連接線，將鐵路延伸至土庫曼斯坦、伊朗和土耳其。

中吉烏鐵路為中歐班列南部通道的重要組成部分。中歐班列南部通道是中國、吉爾吉斯、烏茲別克經伊朗、土耳其至中東歐的戰略新通道。

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅指出，中吉烏鐵路還將為中國提供一條比經由俄羅斯運往歐盟的歐亞貿易路線「更快、且具有地緣政治潛力的替代方案」，優勢在於「直達」歐洲、「避免衝突」。

公開資料顯示，興建中吉烏鐵路的意向可追溯至1997年。

當時，中吉烏三國就興建一條聯通三國的鐵路項目簽署備忘錄。根據規劃，中吉烏鐵路計畫擬從中國新疆喀什向西出境，經吉爾吉斯卡拉蘇，到達烏茲別克的安集延。

該鐵路全長約523公里，中國境內213公里，吉爾吉斯境內260公里，烏茲別克境內約50公里。建成後，該鐵路將是從中國運輸貨物到歐洲和中東的最短路線，貨運路程縮短900公里，時間節省7至8天。