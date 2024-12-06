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患黃疸救治無效 貴陽1歲寶寶在父母懷中看完最後一場煙花後離世

香港01／ 撰文：鄭寧
貴陽一歲男童患黃疸救治無效，在父母懷中看完最後一場煙花後離世。圖／香港01
貴陽一歲男童患黃疸救治無效，在父母懷中看完最後一場煙花後離世。圖／香港01

12月3日，貴陽一名年僅1歲4個月的男嬰在父母的懷抱中，看完一場絢麗的煙花後，最終不幸因病離世。

12月3日貴陽一對父母在網絡發文表示，他們1歲4個月的兒子離開了他們，「離開的時候剛好外面有人在放煙花，我老婆說抱他出來看看煙花吧，我抱他出來看煙花的時候心裡想，煙花放完了他會不會也離開了，結果真的煙花放完他就離開了我們。」

據悉，這名男嬰剛出生就黃疸指數很高，3個月大時，因為肺炎在醫院查出心臟室間隔缺損，5個多月時，進行了心臟開胸手術。然而，術後第三天孩子心臟驟停，導致嚴重的缺血缺氧性腦損傷。在ICU住院一個月，經過專家會診，醫生向父母告知不幸消息，「這個小孩你帶不大了」。經過孩子父母和家人商量，他們最終選擇放棄治療。

影片一經發布，引發網民關注淚目，並為男孩祈禱，「煙花相送，來世一路繁花」。

這種痛只有他父母知道，寶寶去了快樂星球，下一個健健康康的寶寶很快就來找你們了。

他在媽媽懷裡去的，走的時候應該是幸福的，煙火相送，來世一路繁花，萬事順遂！

這麼小來人間受罪了。

父母陪他看最後的人間盛景。下一輩子一定是平安健康的小朋友。

感覺這樣離開，雖然結果還是離開了，但幸福的離開…在媽媽懷裡離開。

聽了很難過，願天下寶寶無病無災。

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文章授權轉載自《香港01》

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