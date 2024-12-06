台灣館長拯救雲錦博物館 營業額4年破億

江蘇南京雲錦博物館過去曾經歷連續10年虧損，加上老匠人不斷流失，出現營收與文化面臨失傳的危機，然而，在來自台灣的「80後」簡名偉接任館長之後，他秉持著文化傳承要能自我造血的信念，短短幾年，帶領南京雲錦博物館轉虧為盈，把營業額體量擴增至現在的人民幣1億元（約台幣4.47億元）左右。

南京雲錦博物館始建於1982年，是大陸國家二級博物館。

簡名偉受訪表示，他曾在澳洲攻讀工商管理並選修藝術跟奢侈品管理，研究所畢業後，就從事中華文化相關工作。四年前，以台灣文化專業人才的身分被引進到南京雲錦博物館擔任館長，然而在其接任的前10年，博物館年年虧損，轉虧為盈也成為他的重要任務之一。

簡名偉回憶，他剛上任時，匠人的月薪才人民幣3000元左右，「這在南京要怎麼租房子」。他便下定決心，如果真的要愛惜中華文化，就必須要讓傳統文化能被更好的保護與傳承，才能吸引年輕人願意來學此項傳統技藝。文化一定要成為產業，要有一定的自我造血能力，才不只是每年等著國家跟政府的補助。

簡名偉接任館長四年來，雲錦與海內外品牌合作，匠人月薪從人民幣3000元漲至1萬左右。記者謝守真／攝影

他提到，雲錦是中國十大奢侈品之一，迄今約1600年歷史，因此不論是在對於雲錦文化的商業管理或是市場化，把雲錦變成世界有影響力的文化之外，還要將它變成一個有影響力的品牌，不能只仿古，守正也要創新，要讓它走入尋常老百姓的生活中代代相傳，這就離不開產業化與市場化。

這四年來，他持續不斷活化雲錦文化，藉助科技和青年力量，打造各式文創，有工藝品、日常用品等，並且透過藝術資源整合，將雲錦與海內外各種品牌進行跨界合作，將雲錦皇家織造工藝的高端與精湛，與當代人們追求生活品質的概念結合，把營業額體量從當時的人民幣2000萬元擴增至現在的1.2億元，匠人月薪也增長到1萬元左右。

據館方品牌主管透露，目前南京雲錦博物館已和奢侈品牌Gucci、歐洲豪車品牌BMW等高端品牌企業合作，接下來還將與奢華鐘錶品牌寶璣、時裝品牌Teenie Weenie的童裝、女裝或其他服飾品牌有相關合作，想讓大家看到雲錦其實是多變而且是可變的樣貌。