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擺脫韓越爭奪 陸成功申遺春節

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
「春節」被列入聯合國非遺代表作名錄。圖為在巴拉圭亞松森聯合國教科文組織的評審現場，大屏幕播放春節宣傳影片。（新華社）
「春節」被列入聯合國非遺代表作名錄。圖為在巴拉圭亞松森聯合國教科文組織的評審現場，大屏幕播放春節宣傳影片。（新華社）

中國大陸申報「春節－中國人慶祝傳統新年的社會實踐」，於當地時間四日在巴拉圭通過評審，列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄，成功擺脫韓越兩國對「春節起源」的爭奪。大陸學者認為，春節是中華民族情感的聚合，入選非遺對中國人來說是一件大喜事，春節的影響力也會更大。

聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第十九屆常會在巴拉圭首都亞松森舉行，會上通過評審，將「中國的春節」列入人類非物質文化遺產代表作名錄。截至目前，中國大陸共有四十四個項目列入聯合國教科文組織非遺名錄、名冊，總數世界第一。

因地緣關係相近，過去韓國、越南，都曾對「春節起源」展開爭奪。二○○五年，韓國成功申報「江陵端午祭」為非遺後，也主張中秋節、春節起源自韓國，主要爭議如呼籲把「Chinese New Year」正名為「Lunar New Year」，引發中韓民間論戰；越南政府亦曾於二○二二年初一發布題為「越南農曆春節的起源與意義」的文章，說春節起源於越南而非中國。

此次大陸成功申請春節進入非遺，大陸官媒央視報導稱，這對海內外中華兒女的文化認同具有重要意義。

二○二三年年底第七十八屆聯合國大會協商通過決議，將春節（農曆新年）確定為聯合國假日後，大陸文旅部非物質文化遺產司司長王晨陽今年一月表示，向聯合國教科文組織申報春節列入非遺。

大陸外交部發言人林劍昨天表示，春節是中華文化最古老、最重要的傳統節日，也是辭舊迎新、闔家團圓的重要時刻。有寫福字、貼春聯、包餃子、舞龍舞獅等這些春節習俗。

他說，春節蘊含著中華民族和中華文明和平、和睦、和諧的價值追求，既是中國的，也是世界的。目前，世界上有近廿個國家將農曆新年定為法定節假日，全球約五分之一的人口以不同形式慶祝農曆新年。

據統計，目前包括：兩岸、港澳，新加坡、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓、南北韓，甚至非洲的模里西斯、南美的蘇利南都將春節新年訂為法定假日；美國加州、科羅拉多州、華盛頓州三州也於近兩年通過法案，將春節列為法定假日。

春節 聯合國

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擺脫韓越的爭奪 中國春節被教科文組織列非物質文化遺產申遺成功

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