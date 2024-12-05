萌獸也來了！2024香港街頭飄聖誕氣息 8大打卡熱點一次看

耶誕鈴聲響起，最具耶誕氛圍的香港，街道上已瀰漫著濃厚的節日氣息，處處可見各式耶誕裝飾，全城熱鬧繽紛、喜氣洋洋。以下整理今年12月香港8大耶誕打卡熱點，可照著指南一次拍完。

1．香港繽紛冬日巡禮：耶誕小鎮與維港水上煙火

「香港繽紛冬日巡禮」登場，這絕對是必拍重頭戲。由香港旅遊發展局主辦的耶誕小鎮在西九文化區華麗揭幕，由耶誕小精靈精心布置近百個色彩繽紛的耶誕禮物為場景，遊客會發現走到哪兒都被「禮物」包圍著。其中，約6層樓高的巨型戶外耶誕樹也首次加入投影效果，在輕快愉悅的音樂下，以光影呈上耶誕襪、雪人及雪花等冬日元素。西九文化區海濱長廊鄰近海面也將在耶誕期間，12月24、25及26日連續三晚8時舉行「冬日維港水上煙火」表演，為迎接跨年倒數煙花匯演熱身。

2．海港城：The Big Little Christmas

海港城今年與日本著名微型攝影藝術家田中達合作，走進海運大廈露天廣場，就像進入「The Big Little Christmas」巨人國世界。田中達也的精選微模型場景，將依照比例放大為5大打卡位，包括由堆疊書本變成5米高的溫馨小屋、耶誕帽放大而成的10米耶誕樹等，還有8米高的木製耶誕倒數月曆矗立在海運大廈大樓梯入口，每一格都藏有驚喜小禮物。遊客可走入放大版的微型場景合照，成為田中達也幻想世界中的小人物之一。海港城美術館同步舉辦田中達也的微模型展覽，展出25件全新耶誕微縮模型。

3．太古廣場及星街小區：耶誕奇妙村莊

太古廣場及星街小區也彌漫著濃濃的耶誕氣氛，這裡已從靜謐的村落搖身一變成為活力耶誕小鎮，一群活潑有趣的巨型毛茸茸萌獸們急不及待帶領大家漫遊村莊，到他們居住的神秘樹洞和美輪美奐的小屋作客。來到星街小區的村莊邊境，「耶誕奇妙村莊」巴士站會展示小鎮路線圖，別忘記遊走所有區域，同時要注意紅色郵筒，裡頭可藏有可愛萌獸。

4．灣仔利東街：Dazzling Christmas燈光編織蕾絲耶誕裝飾

利東街首度聯手來自比利時的國際得獎設計團隊GLOBALL Concept，巧妙融合比利時傳統蕾絲工藝與現代燈飾設計，打造璀璨耀眼的「Dazzling Christmas」燈光裝置。包括橫越中庭半空、闊達27米，以布魯日傳統蕾絲工藝為設計藍本的耶誕燈光裝置「幻影雪鹿」和8米高的「蕾絲裝飾耶誕樹」；200米的林蔭步道點綴著蕾絲圖案的耶誕樹與巨型耶誕花環，遊人恍如走進浪漫的歐陸小鎮。

5．置地廣塲：Wrap It Up! A Christmas Atelier at LANDMARK

置地廣塲與國際知名文化策展人Sarah Andelman攜手，舉辦一場別開生面的耶誕盛典。置地廣塲化身為一個絲帶飄逸、絢麗多彩的夢幻國度。風靡全球的超人氣角色Zimomo，也以2.5米高的巨型耶誕造型驚喜亮相。置地廣場還打造多個藝術裝置及互動場景，像是巨型粉紅氣墊粉餅、夢幻絲帶鞦韆，每個角落都保證可以拍出極具「儀式感」的節日照片。

6．ifc商場：奇幻玩具之旅

ifc商場將中庭打造成一個熱鬧非凡的「魔法玩具工廠」耶誕裝置，喚醒大家心中最純真的玩具童夢。在這座永不停歇、充滿活力的玩具工廠裡，耶誕老人為了準備禮物而陷入了瘋狂，訪客將化身為耶誕精靈小幫手，在8大據點中盡情打卡、參與互動機械及數碼體驗，並協助準備好孩子的耶誕禮物。此外，還能約見耶誕老人，一窺玩具工廠背後的快樂秘密。

7．尖東：閃爍尖東耀香江2024

尖東璀璨燈飾陪伴香港人超過40年，承載著好幾代人的美好回憶。每年尖東燈飾都會點亮維港的夜空，為香港送上最誠摯的祝福。尖沙咀中心及帝國中心展出全新數位光影藝術作品，萌趣熊貓可愛現身於光影幕牆之中，駕駛著閃亮火箭探索耶誕禮物工廠，透過繽紛夢幻旅程，向大家送上溫暖的耶誕祝福；麽地里也會延續動畫作品，萌趣熊貓跟迷人雪花在傳統燈飾下閃耀。

8．又一城：HANGYODON • HONG KONG WINTER FUN FEST 2024

Sanrio人氣角色HANGYODON首度來港！5米高的雪山造型HANGYODON取代傳統耶誕樹，極具視覺震撼，場內還有HANGYODON鳥居、登山纜車、雪人等布置，充滿既夢幻又日式的冬日耶誕氣氛。作為2024年Sanrio人氣角色排名第8 位的HANGYODON是隻半魚人，又圓又大的眼睛和極厚的嘴唇，圈粉無數。會場獨家推出多款限定周邊商品，以及又一城獨家販賣商品，還有以求籤形式抽HANGYODON全新毛公仔盲盒，一套共50款。