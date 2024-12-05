香港一公屋婆婆喪夫門外點蠟燭 男2度淋熄並投訴被轟沒同理心

住公屋當然要遵守規則，但法律不外乎人情。有居於公屋的香港男性在網上發文，指其女鄰居日前喪夫，對方在門外地上燃點1000元紅蠟燭，由於數天都沒有熄滅，所以他擅自噴水淋濕火種。其後女鄰居再次為蠟燭點火，香港男性也再次噴熄，卻被對方發現狠斥，香港男性繼而向消防投訴，招致消防上門對女鄰居作出警告。

雖然香港男性的舉動合符安全守則，但遭許多網友留言炮轟，狠批他沒有同理心，直斥「人家死了親人，體諒一下吧 」 、 「法律是死的，人是活的 」 。

蠟燭數天未熄 香港男性擅自滅火

該名香港男性在facebook群組「香港公營房屋討論區（ FB版）公屋居屋綠置居租置房協簡約公屋裝修傢俱平面圖業旺村顯發村滿田村」發文，但懷疑其後把貼文刪除，但被其他網友截圖轉載至同一群組，惹來別人熱議。

樓主表示，其居住的公屋單位附近，有老年男住戶日前去世，對方妻子在門外旁邊地上燃起1000元紅蠟燭，相信用作招魂或悼念，但數天還沒熄火，香港男性聲稱「為免引致火災，好心用個噴水壺噴熄蠟燭」。

後續消防總部投訴

豈料老婦再次燃點蠟燭，香港男性又「好心」地再度用噴水壺噴熄，但對方發現後「不停罵」，香港男性索性向消防總部發送電郵投訴，消防翌日派員瞭解及警告老婦，導致對方不敢再在門外點蠟燭。

香港男性提醒公屋住戶切勿違反《消防條例》，不但揚言「死人不是藉口」，甚至暗諷老婦無法招魂。大量網友批評香港男性行為「有報應」、「有沒有同理心？」、「樓主肯定沒有親人了」。

「門口蠟燭」紅色及白色有不同

家中有人逝世，許多人都會在門口擺放蠟燭，視為「長明燈」給先人指引回家之路，多會擺放7天或直至先人出殯後才收起。而「門口蠟燭」分為紅色及白色，先人未滿60歲會使用白色，年滿60歲則用紅色。

有居於公屋的過來人分享經驗，指家中有喪事在門口擺放蠟燭，街坊多會體諒，「一般知道有人去世，也不會干涉」、「放在高身鐵桶裡，最好注入水，除了擋風還會比較安全」。不過，網友提醒各個廉租房都有規矩，指最先跟廉租房辦事處或管理處溝通，「給擺放就人情，不準就是道理，也要跟規矩做」、「如果真不給，可以在門手擺條白毛巾，一樣可以招魂」。

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文章授權轉載自《香港01》