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中國奇招鼓勵生育 從青春期做起避免重複人工流產

中央社／ 台北5日電

中國為應付人口危機，除了發放津貼等鼓勵生育外，近日多地政府推出避免重複人工流產的措施，並強調要從青春期做起，避免重複人工流產導致生育力下降，有地方甚至累積發放2萬多個避孕套。

澎湃新聞4日報導，中國多地包括湖北枝江市、宜昌市、陝西安康市、四川資陽市、浙江慈溪市等，均加大推動優生優育的工作，當中強調保護生育力要從青春期做起，要加強宣傳教育避免重複人工流產。

如湖北枝江市人民政府辦公室11月底在一份政協提案答覆函提到，枝江市加大優生優育、生殖健康宣傳力度，減少非醫學需要的人工流產，做好避孕藥具管理和服務，展開免費避孕藥具宣傳、諮詢指導、發放、隨訪服務，全力保護育齡婦女生育力。

浙江慈溪市衛生健康局表示，近6年中國一胎出生數量降幅達到51.3%，因此加強終止妊娠女性健康保護刻不容緩，「性教育是保護生育力的基礎，生育力保護要從青春期做起，保護女性生育力第一道防線是避孕」。

慈溪市衛生健康局又指，青少年是兒童生長發育到成年的過渡時期，但很多青少年對性問題認識不足，導致重複人工流產和生育力下降的嚴重後果。該局開設人工流產關愛門診，注重未婚少女妊娠後的人文關懷、性知識及避孕知識的宣傳教育，避免重複流產，以保護生育力。

四川資陽市衛健委則走進社區、企業、機關、鄉村展開避孕藥具宣傳、講座，普及性與生殖健康知識，累積發放避孕套2萬多個，避孕藥400多盒，子宮內避孕器放置150多套，宣傳單4000多份，促進生殖健康服務融入健康管理過程，有效減少意外懷孕、人工流產、不孕不育等問題發生，加強保護生育力。

陜西安康市衛生健康委員會表示，醫療機構接診人工流產手術患者時，嚴格執行知情告知制度，從手術風險、流產對女性身體傷害等方面勸說患者，防止因衝動進行人工流產手術。

湖北宜昌市在全中國率先推出「保護育齡婦女生育力若干措施」等文件，並成立宜昌市保護生育力工作指導中心，系統性實施生殖健康護蕾、人工流產關愛、輔助生殖助孕等運動。

中國近年出生率下降，2023全國人口14億967萬人，比2022年末減少208萬人，人口連續2年負成長。外界關注中國的人口危機不但影響中國本身，而且會因其勞動力萎縮、消費減少而拖累全球經濟。

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