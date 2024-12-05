陸今年11月有紀錄以來最熱！較往期同期偏高1.9℃

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聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
近日，大陸防城港一處海灘旁，衝浪愛好者提板覓浪。（圖／取自中新網）
近日，大陸防城港一處海灘旁，衝浪愛好者提板覓浪。（圖／取自中新網）

大陸氣象局5日發布12月新聞發布會，數據顯示，今年11月大陸氣溫創下歷史同期新高，全國平均氣溫為5.1℃，較常年同期偏高1.9℃。

大陸國家氣候中心副主任賈小龍5日記者會上表示，11月，大陸氣溫創歷史同期新高，但起伏波動大，出現2次全國型強冷空氣降溫，降水極端性強，颱風生成多，西北太平洋出現罕見「四颱共舞」。

其中，大陸全國平均氣溫5.1℃，較常年同期偏高1.9℃，為1961年以來歷史同期最高。月內有3次冷空氣過程影響大陸，次數較常年同期偏少1.3次。其中，16-18日和23-27日的過程為全國型強冷空氣過程，多地氣溫普遍下降12～16℃。

賈小龍提醒，12月要防範階段性低溫大風雨雪冰凍災害對農牧業、交通、能源和電力等行業的影響。東北大部、內蒙古東部、新疆北部發生低溫大風雪災的風險較高，西南地區北部和東部、西北地區南部發生低溫雨雪冰凍或霜凍的風險較高。建議北方農牧區提前做好設施農業和畜牧業的防寒、保暖、抗風準備，交通、能源和電力等部門做好低溫凍害風險應對預案。

隨著冬天來臨，大陸冰雪旅遊的熱度也逐漸升溫。新華社報導，2023年大陸冰雪場館數量持續增長，共有各類冰雪運動場地2847個，其中滑冰場地1912個，滑雪場地935個。相比前一年冰雪運動場地數量增長了16.11%，其中滑雪場地增長6.74%。室內雪場目前超過60家，其中80%為小型雪場。

據統計，大陸冰雪產業的規模從2015年的人民幣2700億元增長至2024年的人民幣9700億元，據測算，預計到2025年大陸冰雪產業總體規模將超過兆元。

低溫 氣溫 風險

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