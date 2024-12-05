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陸施工現場路面坍塌 13名工人失聯

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
12月4日23時許，位於寶安區航城街道洲石路的「深江鐵路」5標段施工現場突發地面坍塌。（圖／取自新華社）
12月4日23時許，位於寶安區航城街道洲石路的「深江鐵路」5標段施工現場突發地面坍塌。（圖／取自新華社）

2024年12月5日凌晨4時許，深圳市寶安區應急管理局發布情況通報，12月4日23時許，位於寶安區航城街道洲石路的「深江鐵路」5標段施工現場突發地面坍塌，接施工單位報告，13名現場作業人員失聯

情況通報稱，目前救援處置工作正在進行，附近居民已及時疏散，現場周邊路段已進行臨時交通管制，有關事故處置工作和事故原因調查正在進行中。隨後，「濱海寶安」公眾號發布「關於搶險期間臨時封閉部分道路的通告」，稱因道路搶險救援需要，對相關路段實施交通管制，臨時封閉道路。

據通報，事故發生後，廣東省、深圳市領導第一時間趕赴現場，深圳市、寶安區立即組織項目建設單位廈深鐵路廣東公司、施工單位中鐵四局、監理單位北京現代通號工程諮詢有限公司和應急、交警、交通等相關單位全力開展救援處置工作。不過根據陸媒聯繫，目前上述建設單位都未針對此事件予以回覆。

界面新聞報導，公開資料顯示，深江鐵路是深圳市至江門市的高速鐵路，是大陸「八縱八橫」規劃沿海高鐵的重要組成部分，正線全長116.12公里，通車後將實現深圳與江門內1小時直達，預計將於2028年通車。此次發生地面塌陷事故的深江鐵路5標段為深圳機場東至深圳北聯絡線，線路位於深圳市龍華區和寶安區境內，線路全長20.06公里，工程造價約人民幣24.057億元。

報導指出，最近大陸多地出現路面局部塌陷事故。12月2日，廣州市廣花路東鏡隧道出口往白雲方向約50公尺處突發地面下陷，面積約20平方公尺、深度約2公尺，一台小型麵包車避讓不及發生碰撞，28歲男性駕駛員受傷。10月12日，深圳市濱海大道深圳灣海韻公園附近也曾發生地面局部塌陷事故，當時無人員傷亡及車輛受損。

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