陸施工現場路面坍塌 13名工人失聯

日本企業在中國大陸提倡經營本土化超過10年，日商子公司的日籍資深員工近來感覺「已到極限」。現在的中國氛圍和過往不一樣了，今年9月在深圳日僑學校附近被刺身亡的10歲學童，爸爸是日本人、母親是中國人。現代商業報導，這樣的家庭想回歸日本工作生活，似乎難上加難。...

2024-12-05 11:30