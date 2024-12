大陸申遺成功 「春節」列非物質文化遺產

北京時間12月4日,中國大陸申報的「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」在巴拉圭亞松森舉行的聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會上通過評審,列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

至此,大陸共有44個項目列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄、名冊,總數居世界第一。

央視介紹,中國人基於傳統立法體系,確定正月初一是春節,標誌著農曆新年的開始,是中華民族最重要的傳統節日,俗稱「過年」。每到春節來臨,回家過年是每個中國人心中最熱切的期盼。春節乘載著中華民族共同的理想與期盼,激發中國人的文化創造力,不斷賦予中國人,不斷賦予中國人追求美好生活的精神力量。

大陸文化和旅遊部副部長盧映川在2023年12月的記者會上便曾表示,為保護傳承弘揚中華優秀傳統文化,積極推進北京中軸線和春節申遺。其中,北京中軸線已在今年7月成功申遺,也推進中國世界遺產總數達到59項。

不過關於農曆新年也有過一些爭論。BBC報導,英國大英博物館在2023年初曾在社群媒體發文寫道「與我們一起慶祝韓國農曆新年」,引發大陸網友認為大英博物館將源自中國的農曆年冠以「韓國」是在「盜用文化」,但也有網友表示,農曆新年本來就是很多國家一起慶祝,而大英博物館所舉辦的是韓國樂團的活動,所以加上韓國自然也沒什麼問題。

究竟是「Lunar New Year」還是「Chinese New Year」,過去幾年也一直有過不少討論和爭議出現。大陸演員王鶴棣創立的服裝品牌「D.Desirable」發文時使用「Lunar New Year」,造成許多憤怒大陸網友湧入其社群媒體,而NewJeans成員Danielle在留給粉絲的訊息中使用「Chinese New Year」,則是立刻受到韓國網民猛烈抨擊。

大陸列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄還包括新疆維吾爾木卡姆藝術、中國篆刻、中國雕版印刷技藝、中國書法、中國剪紙、端午節、媽祖信俗、中國珠算和送王船等共計44項。