你聽過嗎？陸2024年十大流行語出爐 「班味」、「city不city」皆上榜

上海文化出版社《咬文嚼字》2日發布「2024年十大流行語」，今年上榜熱詞為，數智化、智能向善、未來產業、city不city、硬控、水靈靈地、班味、鬆弛感、銀髮力量、小孩哥／小孩姐。

有些詞彙在台灣具有一定熟悉度，像是city不city和鬆弛感。「city不city」一詞出自在上海擔任導遊的外國網紅保保熊，他和妹妹在大陸旅遊拍影片時總是說道「妹妹，City不City啊？」、「好City啊，啊～」，魔性洗腦的語調讓網友忍不住開始模仿。

「鬆弛感」則是指遇到壓力時壓力時從容應對、善待自己、不慌張、不焦慮的心理狀態。源自於一位網友碰到一家人出門旅遊，遇到行李全部被退回的狀況，一家都沒人緊張生氣，重新安排好行李後繼續開心聊天，引發網友對 「鬆弛感」的討論。小紅書上還有很多教學，指導女性如何透過穿搭、化妝和拍照姿勢營造出鬆弛感的氛圍。

「班味」出自一條微博熱搜「一旦上過班，你的氣質就變了」，指當代職場人一種常見的生活狀態：素顏、精神渙散、衣著寬鬆，眼中充滿疲憊；相對的「水靈靈」就是用來形容一個人漂亮而有精神，有時候也會被用來自嘲，像是「我就這麼水靈靈地被開除了」。

「硬控」一詞最早來源於MOBA遊戲術語，意思是通過擊飛、石化、冰凍等強制性控制效果，使玩家不能操控自己的角色，後延伸為某個東西非常吸引人，看了就停不下來。比方說這兩三年大陸微短劇很紅，尤其近一年以中老人為題材的劇集大增，吸引中老年人看的無可自拔，微博上就出現了「警惕霸總短劇硬控中老年」一詞條。

不同族群也各自獲得一些不同稱號。「銀髮力量」指老年群體在社會各個領域產生的不可忽視的力量，這可能和大陸近期放寬延遲退休年齡以及力推銀髮經濟有關；「小孩哥／小孩姐」指小孩在某方面有過人的才能，或是指小孩的行為舉止表現出大人的樣子。

一些大陸產業發展比較相關的詞彙有數智化、智能向善和未來產業。「數智化」是指數位智商（Digital Intelligence Quotient），為數位化和智慧化相結合的結果；「智能向善」為《全球人工智能治理倡議》提出的重要宗旨，既挖掘人工智慧的潛力，也要降低其風險；未來產業則是指由前沿技術驅動，當前處於孕育萌發階段或產業化初期，具有顯著戰略性、引領性、顛覆性和不確定性的前瞻性新興產業。