快訊

86歲瓊瑤淡水家中輕生 秘書發現已無生命跡象

高雄男中風入住護理之家1個月...陰莖全切除 院長判半年、照服員無罪

環狀線12月10日前復原完成 年底通車還要做這些事

中儲糧拆除工程釀意外 致6死1重傷1受困

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中儲糧拆除工程釀意外，致6死1重傷1受困。圖為中儲糧在遼寧瀋陽的存儲設施。路透
中儲糧拆除工程釀意外，致6死1重傷1受困。圖為中儲糧在遼寧瀋陽的存儲設施。路透

山東濟寧金鄉縣住房和城鄉建設局4日通報，中儲糧一項拆除工程發生倒塌意外，事故共造成6人死亡、1人重傷，1人被困正在救援中。事故原因調查和善後處置工作正在進行。

新華社報導，12月3日下午3時許，中儲糧金鄉縣一項目在拆除倉頂傘型桁架過程中發生倒塌。

該項目由中建七局第二建築有限公司承建。事故發生後，有關方面立即開展救援救治。

中儲糧今年7月初卷入食用油罐車混運事件。新京報調查，揭露油罐車運載化工液體之後，沒有清洗就直接混裝運送食用油，再次引爆食安危機。

針對關於油罐車運輸油罐混用的報導，中儲糧集團當時表示，高度重視、迅速行動，舉一反三、引以為戒，在7月2日要求下屬油脂公司開展排查的基礎上，從7月5日開始在全系統深入開展專項大排查。

大陸國務院食安辦於8月25日公布事件調查結果，其中隸屬中儲糧集團的「中儲糧油脂（天津）有限公司」被開具人民幣約286萬元的罰款，金額居冠，另有2家油罐車隊及物流業者並被收繳道路運輸經營許可。

食安 食用油

延伸閱讀

男拆鐵皮屋切割引發大火燒死1人 法院過失致死罪判8月

留不住！北市和平新生天橋開拆 30日完成封橋拆除作業

彰化員林黃金帝國大樓明年將拆 地方寫生記錄城市面貌

國3香山段6車連環撞釀2死5輕重傷 疑聯結車疲勞駕駛肇禍

相關新聞

三個太陽同時上班？黑龍江、內蒙古接連出現幻日景觀

大陸黑龍江省遜克縣上空，3日出現雙側幻日景觀，仰望天空，仿佛天空中出現了三個太陽。無獨有偶，內蒙古根河市於11月29日出...

差一點人就沒了！阿婆上市場突後仰跌倒 男子「神來一腳」救了她

《南方日報》報導，11月29日，廣東韶關一名阿婆在街市突然後仰，正當阿婆即將跌倒的時候，路邊的米店老闆突然滑鏟過來，伸出神來一腳托住老人後腦。

潛規則？女子深夜拒絕到老闆指定地址 11分鐘後被炒

近日，雲南昆明的一名女餐廳員工溫女士在社交平台上發文稱，她因拒絕前往老闆林先生指定的地點而被辭退，並認為自己遭遇了潛規則。不過林先生則表示，「潛規則」是子虛烏有。

反對強收停車費 廣州千人抗議砸收費亭 警一度斷網鎮壓

廣州市增城區新塘鎮大敦村周日晚間出現民眾上街抗議，由於不滿當地設關卡向車輛收費，現場一度聚集過千人，民眾憤而破壞多個收費...

北京新科技 把脈空氣品質

位於北京懷柔科學城東區的地球系統數值類比裝置「寰」，可以通過超級電腦的「大腦」，類比真實地球的風雲變幻。現在，它的能力再...

「我的錢做不了主？」中銀行「提款難」 要證明、還限額

為加強反詐騙措施，中國銀行取款新規不斷出台，卻也造成許多民眾的困擾。有些銀行在轉帳額度設限，有的要求存戶提供派出所開具的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。