中儲糧拆除工程釀意外 致6死1重傷1受困

山東濟寧金鄉縣住房和城鄉建設局4日通報，中儲糧一項拆除工程發生倒塌意外，事故共造成6人死亡、1人重傷，1人被困正在救援中。事故原因調查和善後處置工作正在進行。

新華社報導，12月3日下午3時許，中儲糧金鄉縣一項目在拆除倉頂傘型桁架過程中發生倒塌。

該項目由中建七局第二建築有限公司承建。事故發生後，有關方面立即開展救援救治。

中儲糧今年7月初卷入食用油罐車混運事件。新京報調查，揭露油罐車運載化工液體之後，沒有清洗就直接混裝運送食用油，再次引爆食安危機。

針對關於油罐車運輸油罐混用的報導，中儲糧集團當時表示，高度重視、迅速行動，舉一反三、引以為戒，在7月2日要求下屬油脂公司開展排查的基礎上，從7月5日開始在全系統深入開展專項大排查。

大陸國務院食安辦於8月25日公布事件調查結果，其中隸屬中儲糧集團的「中儲糧油脂（天津）有限公司」被開具人民幣約286萬元的罰款，金額居冠，另有2家油罐車隊及物流業者並被收繳道路運輸經營許可。