中共國安部曝新手法 這些人易被境外間諜情報機關「眾包邀約」

中共國家安全部微信公眾號4日發布，境外間諜情報機關利用眾包模式開展竊密活動，包括敏感區域周邊人員、科研學術群體、網路活躍群體人員，易被境外間諜情報機關「眾包邀約」，需引起警惕。

「眾包竊密」，指的是境外間諜情報機關將情報搜集任務分解，利用有關眾包模式平台廣泛招募人員，派發信息搜集任務，再將個體搜集的零散信息數據分析整合，最終完成竊密活動。

值得注意的是，因依託合法互聯網平台，並將竊密任務分解，「化整為零」再「化零為整」，使得多數眾包平台及任務參與者，難以辨別任務背後的真實企圖，眾包模式使遠端竊密更具偽裝性、隱蔽性。

國家安全機關工作發現，個別境外間諜情報機關借此大肆搜集海洋水文、礦產分布、能源儲備、高精度地理信息等敏感性數據，國家安全造成危害。

包括敏感點位信息搜集、搭建去中心化數據收集網路行為，容易成為「眾包竊密」。此外，敏感區域周邊人員、科研學術群體、網路活躍群體人員，易被境外間諜情報機關「眾包邀約」。

報導提到，維護國家安全人人有責。在日常工作生活中，要增強保密意識，不隨意在網路上透漏敏感信息，不參與來源不明的信息收集活動，對境外情報機關「眾包模式」的竊密威脅保持警覺。