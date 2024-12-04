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港人在東南亞被逼從事非法活動情況死灰復燃

中央社／ 香港4日電

香港保安局局長鄧炳強近日表示，有跡象顯示，港人在東南亞國家被禁錮並被逼從事非法工作的情況死灰復燃。

鄧炳強昨天在立法會保安事務委員會會議上透露，截至上月25日，本地執法部門接獲23宗類似求助個案，其中11人已回港，餘下12人仍在當地，並指人身自由受到限制。

他說，這些港人暫時仍安全，並可與家人或香港當局聯絡，入境事務處已透過中國外交部駐港特派員公署及駐當地使領館跟進事件，而保安局的專責小組會協調執法部門全力拯救受困港人，但行動細節不便透露。

他同時澄清，這些港人都是自願或被誘騙到當地從事某些工作，至今沒有港人是在當地旅行時被拐走，而部分被困港人在繳付贖金後已獲釋。

幾年前，港人被誘騙到緬甸等東南亞國家從事電訊詐騙工作的情況時有發生，這些港人一般是看到高薪廣告後自願到當地應聘，其後卻被誘騙甚至強迫從事詐騙活動。

但在中國近年致力打擊涉及東南亞的電訊詐騙犯罪集團後，類似情況已少有發生。

東南亞 詐騙

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