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三個太陽同時上班？黑龍江、內蒙古接連出現幻日景觀

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
三個太陽同時上班？黑龍江、內蒙古接連出現幻日景觀 。大陸央視
三個太陽同時上班？黑龍江、內蒙古接連出現幻日景觀 。大陸央視

大陸黑龍江省遜克縣上空，3日出現雙側幻日景觀，仰望天空，仿佛天空中出現了三個太陽。無獨有偶，內蒙古根河市於11月29日出現幻日景觀，持續近5小時。

大陸央視新聞報導，雙側幻日是一種大氣光學現象。它的形成與高雲有關，是由太陽光在雲中冰晶上發生折射而形成。構成這種雲的小冰晶就像三稜鏡一樣，當日光照到它們時，就會產生折射現象。

而照片中，三個太陽同時「上班」，站位呈現中間高、兩邊低的布局。據瞭解，本次幻日景觀是因近期根河市氣溫極低，高空中出現卷層雲。由於高空中卷層雲裡的小冰晶整齊排列，陽光照射後發生規律折射，從而在太陽兩邊形成較大的光斑，看上去就像是出現了多個太陽。

北京氣象局專家張明英介紹，高空冰晶對太陽光折射所形成的現象，可以形成很多形式，呈現環狀、弧狀、柱狀或亮點狀，統稱大氣暈族。暈族中最常見的現象是小暈，此外還有大暈、近幻日、遠幻日、近幻日環、環天頂弧、環地平弧等，都是出現在不同位置的暈象。暈族的出現是一種大氣光學的常見自然現象。

張明英指出，「幻日」出現需要滿足非常嚴苛的氣象條件。首先要高空對流層中有卷層雲，水汽遇冷凝結成比鹽粒要小、垂直排列整齊的六角柱狀冰晶。

其次，雲層要稀薄，透光率要好，這樣才能把太陽光折射出來。

同時，要滿足陽光折射的角度。「幻日」現象一般出現在早晨或傍晚，不會出現在中午，因為中午太陽角度太高，不滿足折射的條件，而且中午的太陽光線太強烈，即便有這個現象，肉眼也不可能觀測到。

此外，太陽的偏向角要低，透過冰晶與觀察者之間的角度要恰到好處，高空雲朵漂移、冰晶角度稍偏一點，幻日就可能出現在另一個地方或什麼都看不到了。

因此，能夠看到「幻日」這種大氣光學現象，確實不是一件容易的事。且「幻日」現象持續的時間一般不會太長，短則幾分鐘，長不超過半小時。幻日的大小、多少、形狀、明暗由高空卷雲的數量、冰晶分布方向以及太陽的高度來決定。

對此，大陸網友們紛紛評論，「好神奇啊」「三陽開泰有畫面了」「快來許願」，還有網友打趣道「呼叫後羿」。

內蒙古 北京

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