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廣州新塘發生反停車收費騷亂 千人砸收費站

中央社／ 香港4日電

據報導，中國廣東廣州市增城區1日發生反對設立停車站收費的騷亂，超過千名民眾聚集抗議並打砸收費站，地方政府最終被逼取消收費。

明報今天報導中表示，事件在增城區新塘鎮大敦村發生，肇因是大敦村主要出入口自12月1日起使用車輛進出收費閘機，車位月租為小車人民幣250元（約新台幣1100元）、大車350元，臨時停車時租為2元。

據報導，當地居民認為收費過高，而且之前停在村內的車輛也被要求補交停車費，於是在收費當天上街抗議。

當天抗議先由數百名租戶發起，其後有超過千名民眾聚集在村內主幹道新敦大道與大新路交界十字路口，最終變成騷亂，有人打砸新建的收費站、圍堵派出所，期間大敦村一帶手機訊號中斷，懷疑遭當局屏蔽。

其後，鎮官員與示威民眾對話，承諾取消收費並退還收費，人群凌晨才散去。

報導引述新塘鎮政府宣傳部門職員證實，當地已拆除收費閘機，收費措施僅實施一天。

網上資料顯示，大敦村也曾於2011年爆發騷亂，事件起因是當地一名懷孕的女攤販被治安隊員推倒，觸發近萬名外來民工衝擊政府機關和焚燒警車。

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