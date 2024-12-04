聽新聞
0:00 / 0:00
差一點人就沒了！阿婆上市場突後仰跌倒 男子「神來一腳」救了她
《南方日報》報導，11月29日，廣東韶關一名阿婆在街市突然後仰，正當阿婆即將跌倒的時候，路邊的米店老闆突然滑鏟過來，伸出神來一腳托住老人後腦。
《南方日報》報導，事發於11月29日，廣東韶關。影片顯示，一位阿婆未站穩突然向後摔去，一名男子飛奔過來，滑鏟用腳墊住阿婆的後腦。
據介紹，救人的男子是附近米店的老闆，也是一名退伍軍人，今年51歲。他表示：「我都感覺有點慚愧，最後沒扶住只能用腳墊一下，想着能緩衝一下。因為如果摔到大腦，後果不堪設想。」
粵北人民醫院神經外科主任醫師郭銘稱：「如果沒有這一墊，那就後果不堪設想。」郭銘表示，後腦勺着地除了很容易導致後枕部的骨折、腦出血，還很大概率會導致病人「對沖傷」傷及雙側額葉，分分鐘有生命危險。
網民亦紛紛大讚男子行為：「真是藝高人膽大啊。老人和家屬也是厚道」「英雄！墊那一下很關鍵，不然老人後腦勺直接磕地上，可能人就沒了」「神來之腳，善良之翅」「左邊那個大哥也下意識的去扶了，兩位大哥都是好樣的」。
延伸閱讀：
深圳居民可1年內無限次來港 ｢一簽多行｣、｢一周一行｣有何分別？
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言