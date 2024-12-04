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差一點人就沒了！阿婆上市場突後仰跌倒 男子「神來一腳」救了她

香港01／ 撰文：盛昀
51歲男｢神來一腳｣托住阿婆後腦。（影片截圖）
51歲男｢神來一腳｣托住阿婆後腦。（影片截圖）

《南方日報》報導，11月29日，廣東韶關一名阿婆在街市突然後仰，正當阿婆即將跌倒的時候，路邊的米店老闆突然滑鏟過來，伸出神來一腳托住老人後腦。

《南方日報》報導，事發於11月29日，廣東韶關。影片顯示，一位阿婆未站穩突然向後摔去，一名男子飛奔過來，滑鏟用腳墊住阿婆的後腦。

據介紹，救人的男子是附近米店的老闆，也是一名退伍軍人，今年51歲。他表示：「我都感覺有點慚愧，最後沒扶住只能用腳墊一下，想着能緩衝一下。因為如果摔到大腦，後果不堪設想。」

粵北人民醫院神經外科主任醫師郭銘稱：「如果沒有這一墊，那就後果不堪設想。」郭銘表示，後腦勺着地除了很容易導致後枕部的骨折、腦出血，還很大概率會導致病人「對沖傷」傷及雙側額葉，分分鐘有生命危險。

網民亦紛紛大讚男子行為：「真是藝高人膽大啊。老人和家屬也是厚道」「英雄！墊那一下很關鍵，不然老人後腦勺直接磕地上，可能人就沒了」「神來之腳，善良之翅」「左邊那個大哥也下意識的去扶了，兩位大哥都是好樣的」。

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文章授權轉載自《香港01》

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