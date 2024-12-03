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陸曾旅韓貓熊「福寶」疑抽搐 官方最新回應：無異常

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
人氣大貓熊福寶今年返回中國大陸後，一舉一動都受到中韓兩地粉絲關注，尤其近日網路上流傳福寶不自主發抖、抽搐的影片。(取材自北京頭條微博)
人氣大貓熊福寶今年返回中國大陸後，一舉一動都受到中韓兩地粉絲關注，尤其近日網路上流傳福寶不自主發抖、抽搐的影片。(取材自北京頭條微博)

貓熊「福寶」今年4月剛從南韓回到中國大陸，一舉一動都受到中韓兩地粉絲關注，但近日傳出疑似身體不適，不自主發抖抽搐，對此，中國大熊貓保護研究中心在稍早宣布，將收回內圈進行全面檢查後，於3日晚間發表最新檢查結果稱，「福寶」體態外觀無異常，精神及食慾正常。不過，還是有不少網友留言呼籲，應認真徹查發抖原因。

4歲的大貓熊「福寶」是第一隻在南韓出生的熊貓，擁有高人氣，與飼養員姜爺爺的相處日常更有大量粉絲追蹤，但按照合約規定，福寶已於今年4月回到中國大陸。目前，福寶住在四川臥龍神樹坪基地。

不過，相較於過去在南韓備受寵愛，福寶返回大陸後的情況一直受到中韓兩地粉絲關注，近日網路上流傳多個福寶出現異常，身體不自主發抖、抽搐的影片，引起大量粉絲撻伐。

面對福寶健康疑似出狀況，中國大熊貓保護研究中心3日在官方微博發文，表示發現大貓熊「福寶」出現狀況異常，目前正密切觀察狀況，並計畫將其收回內圈進行全面檢查，進一步判斷其出現異常原因。

中國大熊貓保護研究中心晚間再度發文，表示經飼養員和獸醫初步檢查，大貓熊「福寶」體態外觀無異常，精神及食慾正常，獸醫已進行相關檢測，下一步，將繼續做好「福寶」飼養管理和健康監測。同時，發布了福寶的活動影片。

但面對此異常情況，仍有上千網友在文章下方留言表示關心，呼籲應做更全面的檢查，要求應查出頻繁發抖的原因，「不能掉以輕心」等。

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