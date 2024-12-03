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陸網紅拆解華為Mate 70 大讚「做成藝術品」：性能提升不只跨了一代

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為Mate 70智慧型手機在店內展示。圖／歐新社
華為Mate 70智慧型手機在店內展示。圖／歐新社

擁有百萬粉絲的網紅博主@楊長順維修家對華為Mate 70 RS手機進行詳細拆解，透過拆解比對發現，手機中的麒麟9020晶片面積更大，相比上一代麒麟9000S更寬更厚，該博主猜測「性能提升更多了，估計不只跨了一代」。

快科技報導，這一代Mate 70 RS內部採用高亮鈦玄武架構，耐摔能力提升1倍，正面則搭載了第二代昆侖玻璃，相比於第一代昆侖玻璃耐摔能力兩倍提升，整機耐摔能力相比普通玻璃提升20倍。

從拆解來看，Mate 70 RS手機內部結構一體化設計程度較高，該博主說：「活生生地做成了藝術品」。

據此前消息，麒麟9020依然採用8核心12線程，軟體識別為12核心。規格如下：2＊2.50 GHz+6＊2.15 GHz+4＊1.6GHz，GPU馬良920，頻率840MHz。

與前代麒麟9010相比，麒麟9020猛一看規格變化並不大，主要是CPU、GPU頻率的提升。但外界猜測大概率內部動刀，也就是「核心架構改進，工藝製程延續」。

從GB6的跑分來看，麒麟9020單核1.6K、多核5.1K，橫向對比的話，單核性能介於驍龍888+和驍龍7+Gen2之間，多核性能介於天璣8300和天璣9200之間。

安兔兔跑分方面，麒麟9020在125萬分左右，相比麒麟9010的96萬分上下的成績提升30%，目前看理論綜合可以超越驍龍8+。當然，這只是初期水平，後期開放調度加上鴻蒙優化，性能有望繼續走高。

陸網紅拆解華為Mate 70麒麟晶片。圖／取自快科技
陸網紅拆解華為Mate 70麒麟晶片。圖／取自快科技

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