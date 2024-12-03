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結婚率創新低 陸官媒建議「婚戀課」納大學選修：樹立正確觀念

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸結婚率近年創下低點，中國人口報近日刊出文章指出，樹立正確的婚戀觀要從大學生這個群體下手。此為示意圖。圖／法新社
大陸結婚率近年創下低點，中國人口報近日刊出文章指出，樹立正確的婚戀觀要從大學生這個群體下手。此為示意圖。圖／法新社

大陸結婚率近年創下低點，中國人口報近日刊出文章指出，樹立正確的婚戀觀要從大學生這個群體下手，並認為大學應該發揮婚戀教育主陣地的作用。

大陸衛生健康委員會主管的報紙中國人口報刊出由中南財經政法大學公共管理學院楊華磊與李雙雙的文章指出，大學要充分發揮婚戀教育的橋頭堡和主陣地的作用，通過開設婚戀教育課程的方式，承擔起對大學生進行婚戀教育的責任。

該文指出，經過調查發現，有82%的大學生反映其所在的學校沒有開設婚戀課；僅有2.51%的大學生上過婚戀課；65.99%的大學生希望所在高校開設婚戀課。

文章對於在大學開婚戀教育課提出五點建議：

一、將婚戀教育課程納入大學選修課程體系；

二、採用線上線下相結合的混合教學方法，靈活利用非傳統形式開展婚戀教育；

三、建立課程反饋機制，讓學生匿名評價課程；

四、應重視加大對婚戀教育師資的培養力度；

五、高校、家庭、社會協同推動婚戀教育。

大陸民政部11月初發布《2024年第3季民政統計數據》，2024年前三季全國結婚登記474.7萬對，離婚登記196.7萬對，較去年同期分別減少94.3萬對、0.6萬對。如參考近十年數據，前三季結婚登記對數佔全年比重在72%-79%，估算2024年全年結婚登記對數在601萬對-659萬對，即使最高值也是近40年來的新低。

此前大陸知名經濟學家任澤平曾針對大陸結婚率新低做出研究，認為年輕人不結婚一方面出於選擇，但另一方面也有無奈。因為高學歷、追求高品質生活，加上社會包容，讓年輕人有更多選擇；但無奈的是，城市高房價、農村高彩禮、生養教育成本增、工作與生活難以平衡成為年輕人婚戀的壓力。他認為應從居住、就業、教育上緩解年輕人生活壓力，或許能解決相關問題。

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