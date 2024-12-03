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不敵微信等平台 中國網路社群人人網停止運作

中央社／ 香港3日電

據報導，中國老牌網路平台「人人網」已停止運作，原因是進入行動網路時代，難敵微信等平台，因而沒落。

星島日報今天在報導中表示，「人人網」是中國歷史最悠久的校園網路社群平台之一，多名網友昨天登入「人人網」時，顯示帳號密碼錯誤而無法登入。

目前人人網的官網首頁仍可正常打開，但已經沒有註冊帳號、找回密碼等選項；客服回應稱，「人人網」已停止服務。

報導表示，今年6月已有網友稱「人人網」相簿數據突然消失，當時人人網客服沒有回應。

據報導，「人人網」原名校內網，創辦於2005年，是一代中國網友的青春回憶。人人網上線後，用戶以真實姓名發文，互相交流和分享訊息。2010年，憑藉「偷菜遊戲」紅遍中國，全盛時期擁有活躍用戶2億。

不過，隨著行動網路時代來臨，「人人網」敗給微信等，走向沒落。

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