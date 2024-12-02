中國幸福航空長期欠薪 機師空服員送外賣擺地攤自救

中國欠薪風潮吹入航空業。陸媒披露，陝西幸福航空長期拖欠員工薪水，有人已經9個月沒拿到薪水，機師及空服員要開網約車、送外賣、擺地攤來支撐生活。

據官網簡介，幸福航空是西安本土航空企業，於2008年成立，擁有25架新舟60飛機、5架波音737-800飛機，員工1000餘人，開通航線40餘條。

綜合中華網等陸媒報導，幸福航空員工透露，公司在2020年開始不準時發薪，有時延遲一至兩個月才發薪水。

欠薪情況到了今年變本加厲，報導引述幸福航空員工透露，公司目前每隔幾個月甚至是半年才發一次薪水，每人情況不一，有人只在9月領到人民幣1000元（約合新台幣4500元）的基本薪資。

幸福航空機師李偉（化名）表示，公司近期每天只有3架飛機執飛，許多機師已長期沒有飛行，他上一次執飛是2021年。

李偉透露，由於幸福航空欠薪時間長，許多同事跑去做外送員、開網約車、擺地攤等，「幾乎什麼謀生手段都有嘗試」。過去一年半，李偉也曾當過外送員送餐，雖然送外賣賺得不多，但多少能補貼家用。

另一名陳姓機師則表示，已經9個月沒拿到薪水，而公司已有3年沒有為他繳交公積金，社保已在2022年底停交。

據企業查詢網站天眼查，幸福航空遭員工大量起訴，相關司法案件有217起，其中逾120起為勞動爭議案件，就連曾任幸福航空黨委書記和紀委書記的李宏亮也在去年向公司索討2019年未發的績效獎4.8萬元和2020年第一季績效獎金6萬元，共計10.8萬元，法院判幸福公司支付6萬元。

幸福航空黨群工作部負責人上月底告訴陸媒紅星新聞，包括民航、政府相關單位等有關部門都高度重視欠薪問題，正在研究系統性的解決方案。