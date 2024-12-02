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以球會友！兩岸450人齊聚昆山切磋慢速壘球球技

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
2024第十三屆「昆山媽祖盃」海峽兩岸慢速壘球邀請賽於11月30日在昆山開賽，展開為期兩天的賽事，邀請兩岸慢速壘球運動愛好者約450人赴昆參賽。圖／取自昆台一家親微信公眾號
2024第十三屆「昆山媽祖盃」海峽兩岸慢速壘球邀請賽於11月30日在昆山開賽，展開為期兩天的賽事，邀請兩岸慢速壘球運動愛好者約450人赴昆參賽。圖／取自昆台一家親微信公眾號

2024第十三屆「昆山媽祖盃」海峽兩岸慢速壘球邀請賽近期在江蘇省昆山舉行。台北市慢速壘球協會副秘書長粟爵文稱，「昆山媽祖盃」慢速壘球邀請賽每年都會有非常多的球隊熱情踴躍報名，這個比賽不僅是一場競技的較量，也是兩岸情感交流、增進友誼的橋樑，有利促進兩岸交流交往。

本屆「昆山媽祖盃」海峽兩岸慢速壘球邀請賽於11月30日在昆山開賽，邀請兩岸慢速壘球運動愛好者赴昆參賽，活動包括江蘇省台辦交流處副處長汪五七，昆山市委常委徐敏中，江蘇省台商慢速壘球聯盟理事長、昆山媽祖交流協會常務副會長、昆山市台協會會長孫德聰，粟爵文等人出席開幕式。

主辦方透露，賽事由大陸國台辦交流局、江蘇省台辦聯合指導，江蘇省台商慢速壘球聯盟、昆山媽祖文化交流協會聯合主辦，共有來自兩岸19支球隊（其中台灣有來自台北、新北、桃園、澎湖等地共15支球隊參賽），運動員、教練、領隊等約450人同場競技，賽事進行兩天。比賽分長青組（金剛組、獼猴組、鐵牛組）與社會組（競技組、公開組、健康組），其中，台灣來的團隊拿下大部分的名次。

粟爵文表示，「昆山媽祖盃」慢速壘球邀請賽非常受台灣慢速壘球隊的歡迎，每年都會有非常多的球隊熱情踴躍報名。此次比賽不僅是一場競技的較量，還是兩岸同胞情感交流、增進友誼的橋樑，有利促進海峽兩岸交流交往交融，期待共同書寫兩岸棒壘球運動新篇章。

孫德聰指出，慢速壘球是台灣一項十分流行的運動，台商在昆山發展，也把慢速壘球帶到昆山生根。藉由海峽兩岸慢速壘球這一平台，每年邀請台灣的球隊到昆山來參賽，從而增加台灣同胞對昆山、對大陸的了解，進一步促進兩岸交流交往。

徐敏中則說，近年來，昆山充分發揮慧聚廣場國家級海峽兩岸交流基地載體作用，聚焦民俗文化、節慶文化、體育賽事等主題，連續多年舉辦海峽兩岸（昆山）中秋燈會、「昆山媽祖盃」海峽兩岸慢速壘球邀請賽等一系列昆台交流品牌活動，昆台合作跨越經貿領域，走向文化、教育、醫療、運動等方面全方位融合發展。

據了解，作為台商投資最密集、兩岸交流最為活躍的地區之一，昆山不僅有著「親商、安商、富商」的投資環境，台商大陸「精神家園」建設更是不斷深化。自2010年起，昆山以球為媒，常年舉辦多項慢速壘球賽事，累計邀請兩岸超過5,000人次參與，深受台商台胞及大陸壘球愛好者的歡迎。

台北市慢速壘球協會副秘書長粟爵文稱，「昆山媽祖盃」慢速壘球邀請賽每年都有許多球隊熱情踴躍報名，此一比賽不僅是競技的較量，也是兩岸情感交流、增進友誼的橋樑，有利促進兩岸交流交往。圖／取自昆台一家親微信公眾號
台北市慢速壘球協會副秘書長粟爵文稱，「昆山媽祖盃」慢速壘球邀請賽每年都有許多球隊熱情踴躍報名，此一比賽不僅是競技的較量，也是兩岸情感交流、增進友誼的橋樑，有利促進兩岸交流交往。圖／取自昆台一家親微信公眾號

台商 媽祖 運動

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