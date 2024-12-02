幸福航空長期欠薪 機師空服員送外賣、擺地攤自救

欠薪風氣殺入大陸航空業。有官媒報導指出，陝西的幸福航空長期拖欠員工薪金，有人已九個月未發工資。機師及空服員為了生活，只好要去開網約車、送外賣、擺地攤來支撐生活開銷。

據幸福航空官網資料，是西安本土航空企業，於2008年成立，擁有25架新舟60飛機，5架波音737-800飛機，員工1,000餘人，開通航線40餘條。

《瀟湘晨報》、《齊魯晚報》等官媒報導，幸福航空員工王姓女員工透露，公司在2020年開始發薪水不準時，可能遲一至兩個月才發薪，至2021年更陸續拖欠加班的小時費。

欠薪情況到今年變本加厲，王小姐指出，現在公司每隔幾個月甚至是半年才發一次工資，每人情況不一，她在9月份，只發了人民幣1,000元的基礎工資。

機師李偉（化名）則表示，他的基本工資每月約人民幣5、6萬元，「還有之前公司說的保留工資，加在一起大約有十多萬元」。

李偉指出，公司近日每天只有3架飛機執飛，許多機師已長期沒有飛行，他的上一次執飛已是2021年，讓他可以執飛的機型認證都已經過期。

李偉透露，由於幸福航空欠薪時間長，許多同事去做外賣員、開網約車、擺地攤等等，「幾乎什麼謀生手段都有嘗試的」。過去一年半，李偉也當外賣員送餐，雖然送外賣賺得不多，但多少能補貼家用。

另一機師陳先生則表示，已9個月未發薪水，公司已有3年沒有繳交其公積金，社保則已在2022年底停交。

天眼查顯示，幸福航空被員工大量起訴，相關司法案件有217宗，其中超過120宗為勞動爭議案件。當中，就連曾擔任過幸福航空黨委書記和紀委書記的李宏亮，也在2023年向幸福航空討要2019年未發的績效獎人民幣4.8萬元和2020年第一季三個月績效獎6萬元，共計10.8萬元，獲法院判幸福公司支付6萬元。

幸福航空黨群工作部負責人上月27日向官媒紅星新聞表示，關於欠薪問題，有關部門包括民航、政府相關單位都高度重視，正在研究系統性的解決方案。