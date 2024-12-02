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陸男異國淘金夢碎 竟偽造「情報」賣某國大使館賺錢

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國安部警告，「投靠間諜組織及其代理人」的行為也屬間諜行為。（圖／取自大陸國安部微信公眾號）
大陸國安部警告，「投靠間諜組織及其代理人」的行為也屬間諜行為。（圖／取自大陸國安部微信公眾號）

中國大陸新修訂後的《反間諜法》將「投靠間諜組織及其代理人」的行為也明確為間諜行為。大陸國家安全部2日在微信公眾號公布，國家安全機關近日依法查處一宗境內人員投靠間諜組織的行政案件，涉案男子效法電視劇情，捏造自己持有涉密文件售予某國大使館，成功騙取人民幣5,600元。

大陸國安全部指出，涉案男子張某聽說某國淘金門檻低，來錢快，便隻身前往。不過，他發現當地政府大力整頓礦山開採，淘金行業受限，且淘金是重體力勞動，收益微薄。再加上當地生活環境惡劣，槍戰、搶劫頻發，傳染病肆虐，張某淘金夢碎，還染上賭博惡習，債台高築，入不敷出。

某日，張某看電視劇打發時間，劇中人物受某國間諜情報機關指使竊取涉密信息，獲得現金獎勵。他「靈光一閃」，頓覺找到生財之道，打算效法炮製，意圖捏造自己持有涉密文件，騙取獎勵。

張某企圖通過某國駐當地使館工作人員聯繫到該國間諜情報機關。為減少溝通障礙，他事先將準備的虛假情報和「有需要請聯繫我」字樣翻譯成英文寫在紙上。他向該國使館表示「投誠」願望並投遞材料，獲折合約人民幣5,600元的物質獎勵。

因淘金營生難以為繼，張某只能輾轉回到中國大陸。然而，大陸國家安全機關早已掌握其主動投靠某國間諜情報機關的行為，在他入境之際，依法對其開展審查。

到案後，張某對其虛構持有涉密文件意圖投靠某國間諜情報機關的違法行為供認不諱，對自己的錯誤言行深刻反省、誠懇道歉，並主動寫下檢討書。鑑於張某真誠悔過、積極改正，國家安全機關對其本人批評教育並免予處罰。

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