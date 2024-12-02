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大陸正研發新一代｢超級高鐵｣ 速度比客機更快

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國正在研制的「高速飛車」取得新進展，已完成了首次全尺寸超導航行試驗，未來運行速度將達到每小時1,000公里。（圖／取自百度百科）
中國正在研制的「高速飛車」取得新進展，已完成了首次全尺寸超導航行試驗，未來運行速度將達到每小時1,000公里。（圖／取自百度百科）

中國大陸正在研發新一代「超級高鐵」，在近乎真空的磁懸浮隧道中時速將達1,000公里，比商用客機的速度更快，而且運行期間還能使用5G。

觀察者網引述香港《南華早報》1日報導，由東南大學移動通信國家重點實驗室宋鐵成教授領導的一個研究小組發現，為讓這一時速達1,000公里高速列車支持5G網絡，使乘客可以使用智能手機觀看超高清視頻或暢玩在線遊戲，只需在隧道內壁鋪設兩條平行電纜就可以解決基站安裝問題。

上個月，宋鐵成將這一研究成果發表在經同行評議的學術期刊《鐵道通信信號》稱，這些特殊的電纜能夠「洩漏」電磁信號，從而在智慧型手機和移動通信服務提供商之間建立持續穩定的連接。

此外，通過使用高效的編碼技術和調整某些關鍵的信號參數，可以進一步克服頻率變化所帶來的干擾。通過計算機模擬，已經初步驗證了該方法，表明該解決方案能夠在主流5G標準下的數據交換過程中保持穩定的通訊質量。

報導稱，目前，中國的高鐵列車以時速350公里運行，即便在長距離隧道中也能連接到電信運營商提供的5G網絡服務。然而，在接近音速的速度下，保持移動電話和基站之間的高速通信則變得極具挑戰性。

據報導，來自中國航天科工集團磁懸浮與電磁推進技術總體部的工程師們，也參與了這項研究。該集團在山西省大同市建設了世界上最大的真空管磁懸浮列車研究基地，並已開始在全尺寸原型車上進行高速推進測試。

《南華早報》報導，這種革命性的地面交通方式，也稱為「超級高鐵」，最初是由美國太空探索技術公司（Space X）創始人馬斯克提出的，類似的技術也可以用於以較低的成本將航天器推進至太空。然而，由於技術和資金方面的挑戰，馬斯克在去年底放棄了這個項目，這使得中國成為目前唯一一個在推進這項技術的國家。

截至2024年7月31日，中國鐵路營業里程已經接近16萬公里，其中高鐵超過4.5萬公里，穩居世界第一，但隨著人們的出行愈發便利，中國對於陸地交通速度的要求也在提高。

去年4月23日，中國航天科工集團舉辦的「高速飛車」主題科普展在北京開展，當時其傳出中國正在研製的「高速飛車」取得新進展，已完成了首次全尺寸超導航行試驗，未來運行速度將達到每小時1,000公里。

「高速飛車」是將磁懸浮技術與低真空技術相結合，實現超高速運行的運輸系統，未來可用於超大城市群之間的交通運輸。專家介紹，要達到這一速度並不是一蹴而就的，需要進行大量的試驗逐步推進。此前，試驗團隊已在非真空條件下完成了超高速磁懸浮與電磁推進試驗，速度達到了每小時623公里。

馬斯克 高鐵

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