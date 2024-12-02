吳柳芳「擦邊舞」抖音帳號解禁 粉絲數增至442萬

前體操世界盃冠軍吳柳芳，日前被指出賣色相、拍擦邊舞短片，導致其抖音帳號11月24日被禁止關注。12月1日晚，吳柳芳帳號解禁，粉絲數已漲至442萬，但影片已大量下架，只剩7則短片。

吳柳芳因上傳性感熱舞影片引發爭議，更一度與奧運體操冠軍管晨辰「互嗆」，打口水仗。吳柳芳個人抖音帳號11月24日被指違反社區規定，遭禁止關注，之後她就沒有進行任何直播，並下架大量影片。

事件發酵後，吳柳芳曾拍片回應，指自己因生活困難，當直播「為了生活，我就是想改命」，獲得外界輿論同情與理解。

12月1日晚，吳柳芳的抖音帳號已經解除禁止關注，截至發稿，其帳號粉絲數漲至442萬，但影片數量則從50多則刪到只剩7則。

1994年生的吳柳芳，曾拿下數次體操世界盃女子項目冠、亞軍，也因為亮麗外型獲得過不少廣告代言。但她2013年因傷退役後就淡出公眾視野，她近日在抖音上復出。網友發現吳柳芳播出內容多半是穿著黑絲、低胸禮服、短裙等火辣性感的服裝跳舞，被認為有「擦邊」的嫌疑。

吳柳芳的後輩，另一名同樣已經退役的奧運平衡木金牌得主管晨辰就在她的影片下留言：「前輩姐姐，你要擦（擦邊）就擦你的唄，就不要給體操扣屎盆子了，你的正能量體操好像不需要。」而吳柳芳也不甘示弱回擊：「吃不著葡萄說葡萄酸？」接著，2人還在抖音上展開一段你來我往的罵戰。

11月23日晚，吳柳芳在視頻網站進行了直播，期間對與管晨辰的爭論進行了回應，並向大陸網友鞠躬致歉。她表示，「我跟我師妹拌嘴耽擱了大家的時間，占用了公共資源，真的很不好意思。給大家道歉，對不起。」

吳柳芳還在直播中解釋了自己的初衷，稱自己只是希望通過肢體語言為大家帶來歡樂，並為此準備了許多道具。她關閉了禮物打賞功能，表示不想接受大家的錢財，而是希望用自己的努力為大家帶來快樂。

對此，大陸網友評價兩極，不少人認為吳柳芳退役都超過10年了，想做什麼工作本來就是她的自由，只要她沒有違法違規。他們認為吳柳芳的努力和才華值得肯定，不應該因為她選擇成為網紅而對其進行攻擊。有網友還說：「她跳舞的衣服布料比體操比賽服多多了，有什麼問題？」