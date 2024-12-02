繼「黑紫色蚯蚓」後 又有網友水餃吃一半發現「菸頭」

繼一男子在北京袁記雲餃吃出3釐米長的黑紫色蚯蚓後，又有廣西南寧的大陸網友在社交平台發影片，稱自己在思念牌水餃中發現菸頭。

該網友在影片配文稱，「一直覺得思念是個好品牌，沒想到給我一個這麽大的驚喜，竟然在凍水餃里吃出了菸頭。」從影片來看，異物與餡料黏連在一起，其大小與形狀與菸頭有一定的相似度。

此後，該網友在評論區回覆稱，「經銷商已經在安排時間上門處理，有懷疑此事件真假的兄弟姐妹也可以過來見證真假！坐標廣西南寧！」

對此，思念水餃官方客服人員向內媒《瀟湘晨報》表示，已記下上述情況，並表示有新的調查和處理進展將會進行進一步的回報。

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文章授權轉載自《香港01》