世界川菜大會 12月11-13日四川德陽見

第七屆世界川菜大會將於12月11日至13日在四川德陽舉辦。屆時，來自大陸各地的行業龍頭、學術專家、餐飲企業代表、名師大廚、美食愛好者將齊聚德陽，共話行業趨勢、共賞川味盛宴。

由世界中餐業聯合會打造和主辦的「世界川菜大會」活動，已連續舉辦六屆。本屆大會內容豐富，包括2024全球川菜產業發展會議、四川火鍋產業博覽會、2024世界川菜烹飪技能大賽、2024中華火鍋宴大賽、「中國火鍋·德陽味道」首屆德陽國際川菜火鍋產業供需對接會、2024「李調元」川菜文明對話、「味美四川．尋味德陽」等活動。期間，還將發布《2024川菜消費趨勢大資料分析》、《川菜產業國際化發展報告（2024）》、《海外川菜經營與管理規範》標準等。

德陽是「川菜之父」李調元的故鄉，也是川菜第一部烹飪著作《醒園錄》的誕生地，如今已成為大陸西南地區最大的火鍋產業聚集地。世界中餐業聯合會相關負責人介紹，第七屆世界川菜大會落戶德陽，因為這裡不僅有舉世聞名的三星堆，還有悠久的飲食文化歷史和餐飲產業發展前景，「作為成渝地區雙城經濟圈和成都都市圈的重要組成部分，希望通過此次大會的舉辦，推動德陽餐飲產業高品質發展」。