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海南商業發射場 火箭首飛成功

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

十一月卅日廿二時四十八分，大陸長征十二號運載火箭在「海南商業航天發射場」點火升空，這也是中國大陸首個商業航天（航太）發射場首發成功。專家稱，這標誌著大陸商業航天發射場實現從○到一的突破，對大陸商業航天發展具有里程碑意義。海南當局並稱，海南文昌正布局建設星箭產業園，加快建設衛星超級工廠。

綜合陸媒報導，在大陸首個商業航天發射場—海南商業航天發射場，新型運載火箭長征十二號成功將衛星互聯網技術試驗衛星、技術試驗衛星○三星送入預定軌道。報導指出，海南商業航天發射場從動工到首發經歷八七八天，新火箭長征十二號也突破多項關鍵技術。新火箭在大陸首個商業航天發射場首飛成功，進一步提升大陸航天的發射能力。

新華社指出，相比酒泉、西昌、太原和文昌航天發射場，海南商業航天發射場是首個「企建民用」的航天發射場，其任務組織和管理運作採用靈活高效的商業化機制，可以更好地聚集社會創新力量。

中國科學院院士、中國航天科技集團火箭專家范瑞祥表示，海南商業航天發射場首次任務圓滿成功，標誌大陸商業航天發射場實現從○到一的突破，真正形成了執行發射的完整能力，補齊商業航天鏈條缺口，對大陸商業航天發展具有里程碑意義。目前海南商業航天發射場兩個中型液體工位和配套加注供氣等設施，已具備常態化高密度發射能力。

海南國際商業航天發射有限公司總經理劉紅建指出，此次首發的二號工位兼顧三點三五至五公尺直徑多構型的火箭，可滿足十餘家火箭公司，逾十九型火箭發射需求，基本覆蓋大陸主流商業火箭。

海南省文昌市長、文昌國際航天城管理局長劉衝指出，文昌正布局建設星箭產業園，加快建設衛星超級工廠。火箭裝配廠房已具備保障合練任務能力，衛星總裝測試廠房、衛星研發中心、遙感衛星應用產業服務平台投入使用，加速產業集聚優勢。

成功 火箭 衛星

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