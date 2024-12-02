兩岸微流行／綠色餐廳 陸餐飲新顯學

在大陸強調綠色低碳下，開設「綠色餐廳」成為近年大陸連鎖餐飲業者的顯學。以麥當勞中國為例，近日在深圳開設首家號稱零碳、零能耗、零廢棄物和零水耗的「四零餐廳」，肯德基中國也將「可持續餐廳」納入其發展戰略。

中新社報導，近日大陸首家「四零餐廳」亮相深圳，即麥當勞梅沙萬科餐廳，該店按照國際綠色建築認證LEED標準設計和建造，透過黑水虻廚餘處理技術、園區內水集中處理、固碳磚新建材等，達到零碳、零能耗、零廢棄物和零水耗。

麥當勞中國並於十一月卅日在湖南開設第一家綠色童趣旗艦店，高度利用自然光和提供綠色包裝等。目前，麥當勞中國在大陸已擁有超過三千三百家通過認證的綠色餐廳，平均每年減少碳排放十點九萬噸。

同時，為達成二○三○永續發展目標，肯德基中國母公司百勝中國也喊出，要以打造長期成長的永續平台作為長期發展策略，將建構可持續餐廳、可持續供應鏈、可持續社區納入其食品、環境、人的三大戰略支柱。

鳳凰網指出，為達到節約糧食、減少浪費及循環經濟，肯德基自二○二○年起在大陸推動，發放當日餘量食物的「食物驛站」公益模式，目前已開設超過八五○家，覆蓋一四○多個城市。

中國飯店協會會長陳新華指出，今年七月大陸中央發布「關於加速經濟社會發展全面綠色轉型的意見」，十一月發布「糧食節約和反食品浪費行動方案」等政策，協會正加大對綠色飯店、綠色餐飲國家標準的宣傳，持續推動餐飲業反浪費行動。此外，大陸多省市近年也持續啟動綠色飯店、綠色餐飲的評選活動。